Секрет курки з KFC може бути розкритий: у США розпродають спадщину полковника Сандерса

У місті, де зародилася мережа ресторанів Kentucky Fried Chicken, на аукціоні виставлять будинок, ресторан і, можливо, навіть секретну суміш спецій, яка зробила курку KFC відомою на весь світ.

Майже через півстоліття після його смерті обличчя Харланда Сандерса стало одним із найвпізнаваніших у світі. А KFC зараз є третім за вартістю ресторанним брендом у світі. Зараз у Шелбівіллі, штат Кентуккі, на аукціон виставили спадщину полковника, який до самої смерті шкодував, що продав свою компанію за 2 мільйони доларів у 1964 році. Серед артефактів — його блокнот із рецептом панірування з 11 трав і спецій, які, за легендою, його дружина змішала на власній кухні, пише NY Times.

Після 52 років збереження спадщини полковника Сандерса родина, яка придбала у нього нерухомість, вирішила, що настав час рухатися далі. 28 липня вони виставлять на аукціон будинок і залишки його особистого майна, а також традиційний сільський ресторан, який він відкрив у своїй колишній штаб-квартирі Kentucky Fried Chicken і який досі щотижня подає сотні порцій знаменитої курки.

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Ресторан і будинок полковника Сандерса виставляють на аукціон Фото: Соцсети

Серед виставлених на продаж предметів — Біблія полковника, дорожній набір ножів та чорна краватка-метелик, яку він носив, щоб підкреслити свій білий костюм. Щасливчик може повернутися додому з вітальною листівкою від президента Річарда Ніксона або однією зі скороварок, які Сандерс використовував для вдосконалення свого рецепту курки.

Але головною принадою аукціону став щоденник Сандерса у коричневій шкіряній обкладинці 1964 року. На одній зі сторінок, під адресою його стоматолога, полковник акуратно перерахував точні пропорції 11 трав і спецій. Джонатан Клунк, агент з нерухомості з Луїсвілля, який організовує продаж майна полковника, сказав, що не може гарантувати, що це саме та сама секретна формула, і не дозволить фотографу зробити знімок до початку аукціону.

Записник Сандерса, у якому міститься той самий рецепт панірування для курки KFC Фото: Соцсети

Продаж — це останній крок у поступовому відході Kentucky Fried Chicken з Кентуккі, де полковник Сандерс колись був такою ж важливою частиною ідентичності штату. У 1991 році зі назви компанії було вилучено слово "Кентуккі", коли вона перейменувалася на KFC. Минулого року компанія Yum! Brands, яка тепер володіє KFC (разом із Taco Bell та Pizza Hut), перенесла штаб-квартиру мережі ресторанів швидкого харчування з Луїсвілля до Плано, штат Техас.

Аукціон відбувається у непростий для KFC час. Незважаючи на те, що їхня курка користується світовим успіхом і продається у 135 країнах, справи у Сполучених Штатах, на які припадає лише 13 відсотків продажів, йдуть не дуже добре. Курятина на кістці, візитна картка компанії, втрачає популярність серед молодих американців, які виросли на нагетсах.

З моменту продажу своїх ресторанів і аж до самої смерті в 1980 році Сандерс залишався вкрай критично налаштованим щодо продукції, що продавалася під його ім’ям, — навіть попри те, що він залишався в компанії як оплачуваний представник бренду. У 1976 році на нього навіть подали до суду представники франшизи KFC, стверджуючи, що він зганьбив бренд і завдав шкоди продажам. Суд постановив, що його коментарі підпадають під захист свободи слова.

Речі "батька" KFC, полковника Сандерса Фото: Соцсети

Того ж року ресторанна критикиня "New York Times" Мімі Шератон провела 86-річного полковника рестораном KFC у Нью-Йорку.

"Це найгірша смажена курка, яку я коли-небудь бачив, — сказав він, додавши: "Ніхто не змусить мене проковтнути цю картоплю".

KFC та полковник Сандерс — що відомо про найвідомішу смажену курку у світі

Полковник Харлан Сандерс винайшов наприкінці 1930-х років метод смаження курки. Тоді він був власником кафе, заправки та мотелю в Корбіні, штат Кентуккі. Приготування справжньої південної смаженої курки на чавунній сковороді могло займати 30 хвилин, що було занадто довго для клієнтів. Його метод передбачав обмакування в молоці та яйці, щедрий шар добре приправленого борошна та дев’ятихвилинне смаження у скороварці з олією.

У 1952 році його перший франчайзі змінив усе. Піт Харман, який володів популярним рестораном у Солт-Лейк-Сіті, придумав ідею пакувати кілька шматочків курки у відро разом із булочками та підливою. Вони придумали слоган "Пальчики оближеш" і назву "Kentucky Fried Chicken".

Полковник Сандерс шкодував, що продав свій бренд і навіть своє обличчя

Також був вигаданий сам образ полковника Сандерса. Він дійсно був полковником — це почесне звання, яке присвоював губернатор Кентуккі. Тоді йому було трохи за 60, тож він освітлював сивіюче волосся і з’являвся на публіці в незмінному білому костюмі.

У 1956 році нова міжштатна автомагістраль змінила маршрут для клієнтів, відвівши їх на кілька миль від ресторану та заправки Сандерса. Він продав його собі в збиток. Полковник і його друга дружина, Клаудія, завантажили у свій "Олдсмобіль" скороварку, холодильник із сирою куркою та свою суміш спецій і вирушили подорожувати країною, відкриваючи нові франшизи.

Через кілька років, коли бізнес розрісся настільки — до понад 600 франшиз — що знадобився офіційний головний офіс, вони переїхали до Шелбівілля. Сандерсу було 73 роки, і темпи зростання випереджали можливості його невеликої команди.

Багатий інвестор із Нешвілла та Джон Й. Браун-молодший, молодий юрист, який згодом стане губернатором, переконали Сандерса продати їм компанію та свій імідж за 2 мільйони доларів у 1964 році. Через сім років ці двоє продали Kentucky Fried Chicken алкогольному гіганту Heublein за 285 мільйонів доларів.

Полковник залишився в компанії, щоб просувати бренд, отримуючи довічну зарплату, яка становила 40 000 доларів на рік. Він ставився до роботи серйозно, сотні разів з’являвся на публіці та роздавав автографи. Але в міру зростання компанії та зміни рецептів він ставав дедалі більш роздратованим. Іноді він заходив у франшизи, лаяв менеджера та викидав їжу, яку вважав неякісною.

Сандерс відкрив ресторан у 1968 році, щоб використати приміщення своєї колишньої штаб-квартири та подякувати дружині, яка хотіла керувати традиційним південним рестораном. Але головним чином це було зроблено для того, щоб показати людям, яким має бути справжній смак Kentucky Fried Chicken.

Сандерс відкрив для дружини ресторан, де подавали "справжню" курку, а не KFC

Він назвав його "Їдальня Клаудії Сандерс, дружини полковника". Компанія Heublein пригрозила йому судовим позовом за використання її інтелектуальної власності. Сандерс відповів позовом проти Heublein, яка в результаті виплатила йому 1 мільйон доларів як компенсацію в рамках позасудового врегулювання. Він змінив назву на "Їдальня Клаудії Сандерс".

Згодом рестораном почала керувати подружня пара Сеттл, але їхні діти не бажають продовжувати бізнес, пов’язаний зі смаженою куркою, тож на продаж виставлено все: від артефактів часів Сандерса до ресторану та сімейного будинку.

А точний рецепт панірування досі невідомий. Сім’я Сеттл смажила свою курку в приправі 99-X від компанії Marion-Kay Spices, яка почала виробляти її для полковника ще в 1960-х роках. У ній багато меленого імбиру, майорану, шавлії, коріандру та глутамату натрію.

А оригінальний рукописний рецепт 1940 року нібито зберігається в цифровому сейфі, укладеному в бетонний корпус товщиною у два фути, і цілодобово контролюється за допомогою відеоспостереження та датчиків руху.

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