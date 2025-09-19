Чоловік відмовився від овочів і 700 днів їв McDonald's: підсумок виявився несподіваним

Історії про незвичайні дієти завжди викликають інтерес, особливо коли йдеться про фастфуд. Цього разу увагу користувачів привернув чоловік, який заявив, що вже майже два роки щодня харчується в McDonald's і подібних закладах швидкого харчування.

32-річний житель США розповів, що розпочав свій експеримент влітку 2023 року і відтоді жодного разу не пропустив день без "їжі з коробки". Своєю історією він поділився на популярному форумі Reddit.

За його словами, більшу частину часу він обирає саме McDonald's, хоча інколи замовляє їжу в Taco Bell, KFC або Burger King. Зазвичай його раціон обмежується одним великим прийомом їжі на день.

"У середньому я споживаю близько 2000 калорій. Це Біг Мак, нагетси, велика картопля фрі та пара соусів. Іноді додаю ще гарнір або десерт, наприклад МакФлуррі", — пише чоловік. Запиває він усе це газованою водою або енергетичними напоями.

Чоловік замовляє Біг Мак, нагетси, велику картоплю фрі та пару соусів Фото: Instagram/mcdonalds

Несподівано для багатьох, автор історії стверджує, що його показники залишаються нормальними: вага — 66 кг, індекс маси тіла — 20,8, тиск у межах норми. При цьому він зізнається, що не їв фруктів понад 10 років і відчуває відразу до салату й овочів.

"Моя травна система погано реагує на здорову їжу. Варто випити воду або спробувати броколі — і мені стає гірше. А ось із фастфудом проблем немає", — пояснює він.

Чоловік упевнений, що вибір на користь швидкого харчування зумовлений не тільки звичкою.

"Мені подобається смак, це зручно, швидко і дешевше, ніж купувати продукти і готувати", — каже він.

На запитання про фізичну активність він відповідає ухильно, зазначаючи лише, що у нього "звичайна статура".

Реакція соцмереж

Користувачі Reddit, де він поділився своєю історією, розділилися в думках. Одні вражені тим, що чоловік зберігає нормальні показники здоров'я, попри щоденне меню з бургерів і картоплі фрі. Інші попереджають, що такі звички рано чи пізно призведуть до проблем із серцем, судинами та шлунком.

"Мій брат раніше працював у McDonald's і робив те саме. Він не набрав тонну ваги, як припускають багато коментаторів, але він дійсно провів два дні у відділенні невідкладної допомоги з настільки серйозним каменем у нирці, що не міг приймати ні їжу, ні рідини", — написав один із користувачів.

