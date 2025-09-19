Мужчина отказался от овощей и 700 дней ел McDonald's: итог оказался неожиданным

Истории о необычных диетах всегда вызывают интерес, особенно когда речь идет о фастфуде. На этот раз внимание пользователей привлек мужчина, который заявил, что уже почти два года ежедневно питается в McDonald's и подобных заведениях быстрого питания.

32-летний житель США рассказал, что начал свой эксперимент летом 2023 года и с тех пор ни разу не пропустил день без "еды из коробки". Своей историей он поделился на популярном форуме Reddit.

По его словам, большую часть времени он выбирает именно McDonald's, хотя иногда заказывает еду в Taco Bell, KFC или Burger King. Обычно его рацион ограничивается одним большим приемом пищи в день.

"В среднем я потребляю около 2000 калорий. Это Биг Мак, наггетсы, большая картошка фри и пара соусов. Иногда добавляю еще гарнир или десерт, например МакФлурри", — пишет мужчина. Запивает он все это газировкой или энергетическими напитками.

Мужчина заказывает Биг Мак, наггетсы, большую картошку фри и пару соусов Фото: Instagram/mcdonalds

Неожиданно для многих, автор истории утверждает, что его показатели остаются нормальными: вес — 66 кг, индекс массы тела — 20,8, давление в пределах нормы. При этом он признается, что не ел фруктов более 10 лет и испытывает отвращение к салату и овощам.

"Моя пищеварительная система плохо реагирует на здоровую пищу. Стоит выпить воду или попробовать брокколи — и мне становится хуже. А вот с фастфудом проблем нет", — объясняет он.

Мужчина уверен, что выбор в пользу быстрого питания обусловлен не только привычкой.

"Мне нравится вкус, это удобно, быстро и дешевле, чем покупать продукты и готовить", — говорит он.

На вопрос о физической активности он отвечает уклончиво, отмечая лишь, что у него "обычное телосложение".

Реакция соцсетей

Пользователи Reddit, где он поделился своей историей, разделились во мнениях. Одни поражены тем, что мужчина сохраняет нормальные показатели здоровья, несмотря на ежедневное меню из бургеров и картошки фри. Другие предупреждают, что такие привычки рано или поздно приведут к проблемам с сердцем, сосудами и желудком.

"Мой брат раньше работал в McDonald's и делал то же самое. Он не набрал тонну веса, как предполагают многие комментаторы, но он действительно провел два дня в отделении неотложной помощи с настолько серьезным камнем в почке, что не мог принимать ни пищу, ни жидкости", — написал один из пользователей.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.