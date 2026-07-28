Кинозвезду 1990-х Эрика Робертса не пригласили на свадьбу единственной дочери

Эмма Робертс вышла замуж за актера Коди Джона на его семейном ранчо в Айдахо. На свадьбе были ее тетя Джулия Робертс и подруга семьи Деми Мур, но не актер Эрик Робертс, звезда боевиков.

35-летняя Эмма Робертс и 36-летний Коди Джон обменялись клятвами в семейном поместье актера в Сан-Вэлли в субботу. На церемонии присутствовали звездная тетя Робертс, Джулия Робертс, и ее муж Дэнни Модер, а также звезды Деми Мур , Кристен Стюарт и Сара Полсон. Отец актрисы в этот момент находился за сотни километров. На свадьбу его не пригласили, пишет Page Six.

Свадьба Эммы Робертс прошла в Айдахо

Невеста была одета в сшитое на заказ белое платье с асимметричными рукавами от Monique Lhuillier и оригинального фасона вуаль. К алтарю ее вел ее пятилетний сын Роудс от бывшего мужа Гаррета Хедлунда.

Звезда сериала "Американская история ужасов" рассказала, что не знала, каким должно быть ее свадебное платье.

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"Я просто знала, что хочу, чтобы платье было выполнено в винтажном стиле. Я обожаю старинные книги и поиски сокровищ, а также коллекционирование старых вещей, поэтому мне очень хотелось, чтобы это отразилось в платье", - рассказала Робертс.

Платье Эммы создали на заказ

Звезда фильма "Мадам Паутина" объявила о своей помолвке в 2024 году в публикации в Instagram. Снимок она подписала: "Выкладываю это, пока мама всем не рассказала". Известно, что с Коди Джоном она на тот момент встречалась уже два года. До этого у нее был роман с актером Эваном Питерсом, звездой фильма "Дамер". После скандального расставания Эмма говорила, что больше не хочет встречаться с актерами, но в итоге изменила свое мнение.

Известно, что у Джулии Робертс и ее племянницы Эммы очень близкие отношения. Но с отцом Эмма практически не общается.

Эрик Робертс не был приглашен на свадьбу единственной дочери Фото: Википедия

Эрик Робертс в день свадьбы дочери был замечен возле фитнес-центра Crunch Gym в Лос-Анджелесе.

Ранее он признал, что у него с дочерью на протяжении многих лет были разногласия. Однако звезда фильма "Король цыган" заявил, что они не разорвали отношения.

Эрик сказал, что их отношения "сложны только с точки зрения посторонних… потому что они ничего из этого не понимают".

"Поэтому у них есть своя точка зрения, какой бы она ни была", — пояснил он.

Он признал, что мог бы быть лучшим отцом для Эммы и очень гордится ее достижениями.

"Я был как тряпка для мытья посуды. На меня нельзя было полагаться в эмоциональном плане ни при каких обстоятельствах", — поделился Эрик Робертс, отметив, что берет на себя "полную ответственность за это".

Напомним, Эрик Робертс стал звездой еще в 1970-х, сыграв в фильме "Другой мир" и драме "Король цыган". Он успешно снимался и способствовал тому, чтобы звездой стала его сестра Джулия Робертс. Они росли порознь, так как при разводе родителей Эрик остался с отцом. Эрик попал в тяжелую аварию, его лицо было изуродовано, у него начались проблемы с наркотиками и алкоголем, после чего ему пришлось лечь на реабилитацию. Сейчас Эрик Робертс один из самых плодовитых англоязычных киноактеров: на его счету более 700 ролей,только в 2017 году он снялся в 74 фильмах.

Эмма Робертс – его единственный биологический ребенок, ее мать – актриса Келли Каннингем. Также у Эрика есть двое приемных детей от актрисы и продюсера Элизы Гаррет.

Напомним, Фокус писал, что: