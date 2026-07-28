Кінозірку 1990-х Еріка Робертса не запросили на весілля єдиної доньки

Емма Робертс вийшла заміж за актора Коді Джона на його сімейному ранчо в Айдахо. На весіллі були присутні її тітка Джулія Робертс і подруга родини Демі Мур, але не актор Ерік Робертс, зірка бойовиків.

35-річна Емма Робертс і 36-річний Коді Джон обмінялися обітницями у сімейному маєтку актора в Сан-Веллі в суботу. На церемонії були присутні зіркова тітка Робертс, Джулія Робертс, та її чоловік Денні Модер, а також зірки Демі Мур, Крістен Стюарт і Сара Полсон. Батько актриси в цей момент перебував за сотні кілометрів. На весілля його не запросили, пише Page Six.

Весілля Емми Робертс відбулося в Айдахо

Наречена була одягнена в пошиту на замовлення білу сукню з асиметричними рукавами від Monique Lhuillier та вуаль оригінального фасону. До вівтаря її вів її п’ятирічний син Роудс від колишнього чоловіка Гаррета Хедлунда.

Зірка серіалу "Американська історія жахів" розповіла, що не знала, якою має бути її весільна сукня.

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"Я просто знала, що хочу, щоб сукня була виконана у вінтажному стилі. Я обожнюю старовинні книги та пошуки скарбів, а також колекціонування старих речей, тому мені дуже хотілося, щоб це знайшло відображення у сукні", — розповіла Робертс.

Сукню Емми пошили на замовлення

Зірка фільму "Мадам Павутина" оголосила про свої заручини у 2024 році в дописі в Instagram. Вона підписала знімок так: "Публікую це, поки мама всім не розповіла". Відомо, що з Коді Джоном вона на той момент зустрічалася вже два роки. До цього у неї був роман з актором Еваном Пітерсом, зіркою фільму "Дамер". Після скандального розставання Емма заявляла, що більше не хоче зустрічатися з акторами, але зрештою змінила свою думку.

Відомо, що Джулія Робертс та її племінниця Емма мають дуже тісні стосунки. Але з батьком Емма практично не спілкується.

Еріка Робертса не запросили на весілля єдиної доньки Фото: Вiкiпедiя

Ерік Робертс у день весілля своєї доньки був помічений біля фітнес-центру Crunch Gym у Лос-Анджелесі.

Раніше він визнав, що у нього з дочкою протягом багатьох років були розбіжності. Однак зірка фільму "Король циган" заявив, що вони не розірвали стосунки.

Ерік сказав, що їхні стосунки "складні лише з точки зору сторонніх… тому що вони нічого в цьому не розуміють".

"Тому вони мають свою точку зору, якою б вона не була", — пояснив він.

Він визнав, що міг би бути кращим батьком для Емми і дуже пишається її досягненнями.

"Я був як ганчірка для миття посуду. На мене не можна було покладатися в емоційному плані за жодних обставин", — поділився Ерік Робертс, зазначивши, що бере на себе "повну відповідальність за це".

Нагадаємо, Ерік Робертс став зіркою ще в 1970-х, зігравши у фільмі "Інший світ" та драмі "Король циган". Він успішно знімався і сприяв тому, щоб зіркою стала його сестра Джулія Робертс. Вони росли окремо, оскільки під час розлучення батьків Ерік залишився з батьком. Ерік потрапив у важку аварію, його обличчя було понівечене, у нього почалися проблеми з наркотиками та алкоголем, після чого йому довелося пройти реабілітацію. Зараз Ерік Робертс — один із найпродуктивніших англомовних кіноакторів: на його рахунку понад 700 ролей, лише у 2017 році він знявся у 74 фільмах.

Емма Робертс — його єдина біологічна дочка, її мати — актриса Келлі Каннінгем. Також у Еріка є двоє прийомних дітей від актриси та продюсерки Елізи Гаррет.

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