42 года назад началась "Санта-Барбара". Как сейчас выглядят актеры легендарного сериала (фото)

Культовый сериал "Санта-Барбара", который стартовал 30 июля 1984 года на канале NBC, насчитывает более 2 тысяч серий. Прошло более 40 лет, и внешность главных актеров претерпела значительные возрастные изменения, а некоторых из них уже нет в живых.

Мыльная опера транслировалась в США до 1993 года. История о жизни богатой семьи Кэпвелл в свое время завоевала любовь зрителей по всему миру. Фокус по поводу выхода первой серии теленовеллы рассказывается о том, как изменились главные актеры.

Как изменились актеры сериала "Санта-Барбара"

Сегодня главные звезды сериала — почтенные пожилые люди, большинство из которых завершили свою кинокарьеру, а некоторые из легендарного актерского состава уже ушли из жизни.

Робин Райт (Келли Кепвелл). Единственная из основного состава, кто сделал очень успешную карьеру в Голливуде. Именно она сыграла первую леди США в культовом сериале "Карточный домик".

Сегодня Робин выглядит как изящная, элегантная женщина со стильной короткой стрижкой. Она практически отказалась от пластической хирургии, поддерживает свою естественную красоту и продолжает активно сниматься.

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Робин Райт Фото: коллаж Фокус

Марси Уокер (Иден Кэпвелл). Роль главной блондинки сериала полностью изменила её жизнь, но в 2005 году Марси ушла из кино. Сейчас она выглядит как женщина почтенного возраста с сединой. Уокер работает христианским пастором в небольших городках США.

Марси Уокер Фото: коллаж Фокус

Эй Мартинес (Круз Кастильо). Экранный любимец миллионов женщин сохранил свою фирменную харизму. Актёр заметно постарел, его волосы и густая борода полностью поседели, однако он поддерживает отличную физическую форму и периодически появляется в эпизодических ролях в американских сериалах.

Эй, Мартинес Фото: коллаж Фокус

Лейн Дэвис (Мейсон Кепвелл). Первый и самый популярный исполнитель роли Мейсона превратился в седого, статного интеллигента. Дэвис посвятил себя театру, где играет и ставит спектакли по Шекспиру.

Лейн Дэвис Фото: коллаж Фокус

Джудит Макконнелл (София Кепвелл). Актриса, воплотившая образ изысканной Софии, даже в почтенном возрасте сохраняет свой фирменный шарм и аристократические манеры. Она носит аккуратную прическу, следит за трендами и иногда посещает светские мероприятия.

Джудит Макконнелл Фото: коллаж Фокус

Нэнси Ли Гран (Джулия Вейнрайт). В течение многих лет после "Санта-Барбары" она успешно снималась в другой мыльной опере "Главный госпиталь". Сегодня Нэнси — активная общественная деятельница, которая выглядит очень ухоженно.

Нэнси Ли Гран Фото: коллаж Фокус

Кто из легендарных актёров уже ушёл из жизни

Время неумолимо, и ключевые фигуры "Санта-Барбары" уже ушли из жизни:

Джед Аллан (СиСи Кэпвелл) . Самый известный исполнитель роли главы семьи скончался в марте 2019 года в возрасте 84 лет.

. Самый известный исполнитель роли главы семьи скончался в марте 2019 года в возрасте 84 лет. Николас Костер (Лайнел Локридж) . Главный экранный соперник СиСи ушёл из жизни совсем недавно — в июне 2023 года в возрасте 89 лет.

. Главный экранный соперник СиСи ушёл из жизни совсем недавно — в июне 2023 года в возрасте 89 лет. Джон Каллаген (Крейг Гант). Скончался в 2020 году после перенесённого инсульта.

Джед Аллан Фото: Википедия

Николас Костер Фото: Википедия

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Актриса Марси Уокер, известная зрителям по ролям в популярных дневных телесериалах, оказалась в тяжелом положении из-за длительных проблем со здоровьем.

В 2023 году в возрасте 89 лет скончался актёр Николас Костер, наиболее известный по роли Лайонела Локриджа в культовом сериале "Санта-Барбара".

Кроме того, Робин Райт прошла в кино путь от наивной невесты принца в детской сказке до первой леди США в нашумевшем политическом сериале.