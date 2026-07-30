42 роки тому почалася "Санта-Барбара". Як зараз виглядають актори легендарного серіалу (фото)

Культовий серіал "Санта-Барбара", який стартував 30 липня 1984 року на каналі NBC, налічує понад 2 тисячі серій. Минуло понад 40 років, і зовнішність головних акторів зазнала значних вікових змін, а декого вже немає в живих.

Мильна опера транслювалася в США до 1993 року Історія про життя багатої родини Кепвеллів свого часу завоювала любов глядачів у всьому світі. Фокус з нагоди дня виходу першої серії теленовели розповідає, як змінилися головні актори.

Як змінилися актори "Санта-Барбари"

Сьогодні головні зірки серіалу — поважні літні люди, більшість із яких завершили кінокар'єру, а декого з легендарного касту вже немає в живих.

Робін Райт (Келлі Кепвелл). Єдина з основного складу, хто побудував дуже успішну кар'єру в Голлівуді. Саме вона стала першою леді США в культовому серіалі "Картковий будинок".

Сьогодні Робін виглядає як витончена, елегантна жінка зі стильною короткою стрижкою. Жінка практично відмовилася від пластики, підтримує природну красу та продовжує активно зніматися.

Відео дня

Робін Райт Фото: колаж Фокус

Марсі Вокер (Іден Кепвелл). Роль головної білявки серіалу повністю змінила її життя, але у 2005 році Марсі пішла з кіно. Зараз вона виглядає як жінка поважного віку із сивиною. Вокер працює християнським пастором у маленьких містечках США.

Марсі Вокер Фото: колаж Фокус

Ей Мартінес (Круз Кастільйо). Екранний улюбленець мільйонів жінок зберіг свою фірмову харизму. Актор помітно постарів, його волосся та густа борода повністю посивіли, проте він тримає чудову фізичну форму і періодично з'являється в епізодичних ролях в американських серіалах.

Ей Мартінес Фото: колаж Фокус

Лейн Девіс (Мейсон Кепвелл). Перший і найпопулярніший виконавець ролі Мейсона перетворився на сивого, статного інтелігента. Девіс присвятив себе театру, де грає та режисує вистави за Шекспіром.

Лейн Девіс Фото: колаж Фокус

Джудіт Макконнелл (Софія Кепвелл). Акторка, яка втілила образ вишуканої Софії, навіть у поважному віці зберігає фірмовий шарм та аристократичні манери. Вона носить акуратну зачіску, стежить за трендами та іноді відвідує світські заходи.

Джудіт Макконнелл Фото: колаж Фокус

Ненсі Лі Гран (Джулія Вейнрайт). Довгі роки вона після "Санти-Барбари" успішно знімалася в іншій мильній опері "Головний госпіталь". Сьогодні Ненсі — активна громадська діячка, яка виглядає дуже доглянуто.

Ненсі Лі Гран Фото: колаж Фокус

Кого з легендарних акторів уже немає

Час невблаганний, і ключові патріархи "Санта-Барбари" вже пішли з життя:

Джед Аллан (СіСі Кепвелл) . Найвідоміший виконавець ролі голови сімейства помер у березні 2019 року у віці 84 років.

. Найвідоміший виконавець ролі голови сімейства помер у березні 2019 року у віці 84 років. Ніколас Костер (Лайонел Локрідж) . Головний екранний суперник СіСі пішов із життя зовсім нещодавно — у червні 2023 року у віці 89 років.

. Головний екранний суперник СіСі пішов із життя зовсім нещодавно — у червні 2023 року у віці 89 років. Джон Каллаген (Крейг Гант). Помер у 2020 році після перенесеного інсульту.

Джед Аллан Фото: Вікіпедія

Ніколас Костер Фото: Вікіпедія

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Акторка Марсі Вокер, відома глядачам за ролями в популярних денних телесеріалах, опинилася у скрутному становищі через тривалі проблеми зі здоров'ям.

У 2023 році у 89 років помер актор Ніколас Костер, найвідоміший за роллю Лайонела Локріджа в культовому серіалі "Санта-Барбара".

Крім того, Робін Райт пройшла в кіно шлях від наївної нареченої принца в дитячій казці до першої леді США в гучному політичному серіалі.