Джордж и Амаль Клуни вынуждены эвакуироваться из своего дома во Франции

Голливудский актёр Джордж Клуни и его жена, правозащитница Амаль Клуни, заберут своих детей и покинут поместье на юге Франции из-за масштабных лесных пожаров, охвативших Европу. Семья проживает в городке Бриньоль в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, который оказался в зоне повышенного риска.

Об эвакуации супругов сообщили в официальном письме мэру Бриньоля, что также подтвердил представитель актера, пишет People.

"Дорогой Дидье, пока мы даже не представляем, уцелеет ли наш прекрасный дом в этот ужасный момент, — говорится в письме супругов. — Покидая Бриньоль, мы хотим подчеркнуть две вещи: во-первых, мы надеемся, что вы и жители нашего города в безопасности, а во-вторых, что бы ни случилось с нашим поселком, мы с Амаль остаемся частью этой общины и поможем полностью его восстановить. Мы любим Бриньоль и наших друзей, которые здесь живут", — говорится в письме.

Для 64-летнего Джорджа и 48-летней Амаль Клуни этот городок стал настоящим убежищем, где они воспитывают 9-летних близнецов Александра и Эллу. Несмотря на наличие недвижимости в Англии, Италии на озере Комо и в Кентукки, именно французскую ферму они выбрали в качестве основного места проживания.

Відео дня

В октябре 2025 года в интервью журналу Esquire Клуни признался, что стремился оградить детей от голливудской культуры и папарацци.

"Большая часть моего детства прошла на ферме, и в детстве я это ненавидел. Но сейчас для детей всё совсем по-другому — они не сидят в iPad, ужинают вместе со взрослыми и сами убирают за собой посуду. У них здесь жизнь намного лучше. Во Франции всем безразлична слава, и я не хочу, чтобы мои дети росли под прицелом камер или в сравнении с другими звездными отпрысками", — говорил он.

А в феврале 2025 года в беседе с The New York Times актёр с юмором отметил, что никогда не думал, что снова вернётся к сельской жизни.

"В детстве, живя в Кентукки, я мечтал только о том, чтобы сбежать с фермы. А теперь я снова здесь: вожу трактор и занимаюсь всем этим. И это лучший шанс подарить детям нормальную жизнь", — отметил Клуни.

Пожары в Европе

Масштабы стихийного бедствия в Европе поражают: по данным Associated Press, площадь опасных пожаров во Франции уже в четыре раза превышает площадь Парижа. По информации CNN, во французской Жиронде пришлось эвакуировать около 224 тысяч человек, а в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег — ещё 3 тысячи. В Испании свои дома покинули более 63 тысяч человек, а в Греции из-за пожаров погибли двое спасателей.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

С 29 июля тысячи людей были эвакуированы с греческого острова Крит, а лесной пожар продолжает разгораться, угрожая известным курортам в Ретимно.

Белый дом назвал Джорджа Клуни "военным преступником".

Кроме того, СМИ раскрыли причины, по которым Джордж Клуни сменил гражданство.