Белый дом назвал Джорджа Клуни "военным преступником": что ответил актер
Двукратный лауреат премии "Оскар" Джордж Клуни раскритиковал президента США Дональда Трампа за его угрозы уничтожить Иран, и в администрации Трампа с ответом не замедлили.
Джордж Клуни осудил угрозу Трампа, обращаясь к школьникам на мероприятии в Кунео, Италия, сообщает EuroNews.
"Некоторые говорят, что Дональд Трамп — хороший человек. Но если кто-то говорит, что он хочет уничтожить цивилизацию, это военное преступление… Вы все еще можете поддерживать консервативную точку зрения, но должна быть грань приличия, и мы не должны ее переступать", — заявил актер.
Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Ченг резко ответил на слова Клуни.
"Единственный человек, совершающий военные преступления, — это Джордж Клуни за его ужасные фильмы и отвратительную актерскую игру", — заявил он в комментарии The Independent.
Звезда Голливуда молчать тоже не стал.
"Семьи теряют своих близких. Дети сгорают заживо. Мировая экономика находится на грани. Сейчас время для активных дебатов на самом высоком уровне. А не для инфантильных оскорблений", — сказал он ресурсу Deadline.
Он напомнил, что военное преступление квалифицируется как "нарушение, если есть намерение физически уничтожить нацию", как это определено Конвенцией о геноциде и Римским статутом.
"Какова защита администрации? (Кроме того, что они называют меня неудачливым актером, с чем я с удовольствием согласен, ведь я снимался в "Бэтмене и Робине"?)", — резюмировал он.
Что касается "неудачливого актера", то Клуни получил премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в 2006 году за фильм "Сириана", а также премию "Оскар" за лучший фильм за продюсирование "Арго" в 2016 году. За свою карьеру он был номинирован на премию восемь раз. Он также трижды награжден "Золотым глобусом".
Это не первый случай, когда между Клуни и администрацией Трампа происходят перепалки. Ранее Трамп называл актера неудачливой кинозвездой, написав на Truth Social:
"Клуни получил больше известности благодаря политике, чем благодаря своим немногочисленным и совершенно посредственным фильмам. (…) Он вообще не был кинозвездой, он был просто обычным парнем, который постоянно жаловался на здравый смысл в политике".
Президент США также набросился с критикой на Клуни и его жену Амаль, когда те недавно получили французское гражданство.
Угрозы Трампа Ирану: что известно
Как известно, Дональд Трамп опубликовал очередное обращение по Ирану. Он анонсировал, что вечером 7 апреля произойдет "один из важнейших моментов в истории мира".
"Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не вернуть снова. Я не хочу, чтобы это произошло, но, видимо, так и будет. Однако, теперь, когда мы имеем полную и тотальную смену режима, где возможно будут преобладать другие, более умные и менее радикальные взгляды может произойти что-то революционно удивительное, Кто знает? Сегодня вечером мы узнаем об одном из важнейших моментов в долгой и сложной истории мира. 47 лет вымогательства, коррупции и смерти наконец-то прекратятся. Пусть Бог благословит этот замечательный народ Ирана", — написал он в соцсети.
Это заявление вызвало резонанс. В ответ на заявления главы Белого дома Иран пригрозил странам Персидского залива масштабными отключениями электроэнергии в случае дальнейшей эскалации. В Тегеране заверили в готовности влиять на энергетическую инфраструктуру региона и транспортные маршруты, в частности Ормузский пролив.
В свою очередь представители Демократической партии начали открыто рассматривать возможность импичмента или даже отстранения Трампа от должности. К таким жестким мерам законодателей побудили действия Белого дома не только в Иране, но и события в Венесуэле.
ЕС проигнорировал угрозы Дональда Трампа уничтожить "всю цивилизацию" Ирана, а дипломаты и чиновники дали понять, что не воспринимают замечания президента США буквально.
Все закончилось тем, что за несколько часов до истечения ультиматума Трамп согласился приостановить бомбардировки и атаки на Иран на две недели при условии, что Тегеран согласится на "полное, немедленное и безопасное" открытие Ормузского пролива.