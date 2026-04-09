Белый дом назвал Джорджа Клуни "военным преступником": что ответил актер

Двукратный лауреат премии "Оскар" Джордж Клуни раскритиковал президента США Дональда Трампа за его угрозы уничтожить Иран, и в администрации Трампа с ответом не замедлили.

Джордж Клуни осудил угрозу Трампа, обращаясь к школьникам на мероприятии в Кунео, Италия, сообщает EuroNews.

"Некоторые говорят, что Дональд Трамп — хороший человек. Но если кто-то говорит, что он хочет уничтожить цивилизацию, это военное преступление… Вы все еще можете поддерживать консервативную точку зрения, но должна быть грань приличия, и мы не должны ее переступать", — заявил актер.

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Ченг резко ответил на слова Клуни.

"Единственный человек, совершающий военные преступления, — это Джордж Клуни за его ужасные фильмы и отвратительную актерскую игру", — заявил он в комментарии The Independent.

Відео дня

Звезда Голливуда молчать тоже не стал.

"Семьи теряют своих близких. Дети сгорают заживо. Мировая экономика находится на грани. Сейчас время для активных дебатов на самом высоком уровне. А не для инфантильных оскорблений", — сказал он ресурсу Deadline.

Он напомнил, что военное преступление квалифицируется как "нарушение, если есть намерение физически уничтожить нацию", как это определено Конвенцией о геноциде и Римским статутом.

"Какова защита администрации? (Кроме того, что они называют меня неудачливым актером, с чем я с удовольствием согласен, ведь я снимался в "Бэтмене и Робине"?)", — резюмировал он.

Что касается "неудачливого актера", то Клуни получил премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в 2006 году за фильм "Сириана", а также премию "Оскар" за лучший фильм за продюсирование "Арго" в 2016 году. За свою карьеру он был номинирован на премию восемь раз. Он также трижды награжден "Золотым глобусом".

Это не первый случай, когда между Клуни и администрацией Трампа происходят перепалки. Ранее Трамп называл актера неудачливой кинозвездой, написав на Truth Social:

"Клуни получил больше известности благодаря политике, чем благодаря своим немногочисленным и совершенно посредственным фильмам. (…) Он вообще не был кинозвездой, он был просто обычным парнем, который постоянно жаловался на здравый смысл в политике".

Президент США также набросился с критикой на Клуни и его жену Амаль, когда те недавно получили французское гражданство.

Угрозы Трампа Ирану: что известно

Как известно, Дональд Трамп опубликовал очередное обращение по Ирану. Он анонсировал, что вечером 7 апреля произойдет "один из важнейших моментов в истории мира".

"Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не вернуть снова. Я не хочу, чтобы это произошло, но, видимо, так и будет. Однако, теперь, когда мы имеем полную и тотальную смену режима, где возможно будут преобладать другие, более умные и менее радикальные взгляды может произойти что-то революционно удивительное, Кто знает? Сегодня вечером мы узнаем об одном из важнейших моментов в долгой и сложной истории мира. 47 лет вымогательства, коррупции и смерти наконец-то прекратятся. Пусть Бог благословит этот замечательный народ Ирана", — написал он в соцсети.

Это заявление вызвало резонанс. В ответ на заявления главы Белого дома Иран пригрозил странам Персидского залива масштабными отключениями электроэнергии в случае дальнейшей эскалации. В Тегеране заверили в готовности влиять на энергетическую инфраструктуру региона и транспортные маршруты, в частности Ормузский пролив.

В свою очередь представители Демократической партии начали открыто рассматривать возможность импичмента или даже отстранения Трампа от должности. К таким жестким мерам законодателей побудили действия Белого дома не только в Иране, но и события в Венесуэле.

ЕС проигнорировал угрозы Дональда Трампа уничтожить "всю цивилизацию" Ирана, а дипломаты и чиновники дали понять, что не воспринимают замечания президента США буквально.

Все закончилось тем, что за несколько часов до истечения ультиматума Трамп согласился приостановить бомбардировки и атаки на Иран на две недели при условии, что Тегеран согласится на "полное, немедленное и безопасное" открытие Ормузского пролива.