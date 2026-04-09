Білий дім назвав Джорджа Клуні "військовим злочинцем": що відповів актор

Дворазовий лауреат премії "Оскар" Джордж Клуні розкритикував президента США Дональда Трампа за його погрози знищити Іран, і в адміністрації Трампа з відповіддю не забарилися.

Джордж Клуні засудив погрозу Трампа, звертаючись до школярів на заході в Кунео, Італія, повідомляє EuroNews.

"Дехто каже, що Дональд Трамп — хороша людина. Але якщо хтось каже, що він хоче знищити цивілізацію, це воєнний злочин... Ви все ще можете підтримувати консервативну точку зору, але має бути межа пристойності, і ми не повинні її переступати", — заявив актор.

Директор із комунікацій Білого дому Стівен Ченг різко відповів на слова Клуні.

"Єдина людина, яка чинить військові злочини, — це Джордж Клуні за його жахливі фільми та огидну акторську гру", — заявив він у коментарі The Independent.

Зірка Голлівуду мовчати теж не став.

"Сім'ї втрачають своїх близьких. Діти згорають живцем. Світова економіка перебуває на межі. Зараз час для активних дебатів на найвищому рівні. А не для інфантильних образ", — сказав він ресурсу Deadline.

Він нагадав, що воєнний злочин кваліфікується як "порушення, якщо є намір фізично знищити націю", як це визначено Конвенцією про геноцид і Римським статутом.

"Який захист адміністрації? (Крім того, що вони називають мене невдахою-актором, з чим я із задоволенням погоджуюся, адже я знімався в "Бетмені та Робіні"?)", — резюмував він.

Щодо "невдачливого актора", то Клуні здобув премію "Оскар" за найкращу чоловічу роль другого плану 2006 року за фільм "Сіріана", а також премію "Оскар" за найкращий фільм за продюсування "Арго" 2016 року. За свою кар'єру він був номінований на премію вісім разів. Він також тричі нагороджений "Золотим глобусом".

Це не перший випадок, коли між Клуні та адміністрацією Трампа відбуваються перепалки. Раніше Трамп називав актора кінозіркою-невдахою, написавши на Truth Social:

"Клуні здобув більше популярності завдяки політиці, ніж завдяки своїм нечисленним і абсолютно посереднім фільмам. (...) Він взагалі не був кінозіркою, він був просто звичайним хлопцем, який постійно скаржився на здоровий глузд у політиці".

Президент США також накинувся з критикою на Клуні та його дружину Амаль, коли ті нещодавно отримали французьке громадянство.

Погрози Трампа Ірану: що відомо

Як відомо, Дональд Трамп опублікував чергове звернення щодо Ірану. Він анонсував, що ввечері 7 квітня відбудеться "один із найважливіших моментів в історії світу".

"Сьогодні вночі загине ціла цивілізація, і її вже ніколи не повернути знову. Я не хочу, щоб це сталося, але, мабуть, так і буде. Однак, тепер, коли ми маємо повну і тотальну зміну режиму, де можливо переважатимуть інші, розумніші і менш радикальні погляди, може статися щось революційно дивовижне, Хто знає? Сьогодні ввечері ми дізнаємося про один з найважливіших моментів у довгій і складній історії світу. 47 років здирництва, корупції та смерті нарешті припиняться. Нехай Бог благословить цей чудовий народ Ірану", — написав він у соцмережі.

Ця заява викликала резонанс. У відповідь на слова глави Білого дому Іран пригрозив країнам Перської затоки масштабними відключеннями електроенергії в разі подальшої ескалації. У Тегерані запевнили в готовності впливати на енергетичну інфраструктуру регіону та транспортні маршрути, зокрема Ормузьку протоку.

Своєю чергою представники Демократичної партії почали відкрито розглядати можливість імпічменту або навіть усунення Трампа з посади. До таких жорстких заходів законодавців спонукали дії Білого дому не тільки в Ірані, а й події у Венесуелі.

ЄС проігнорував погрози Дональда Трампа знищити "всю цивілізацію" Ірану, а дипломати і чиновники дали зрозуміти, що не сприймають зауваження президента США буквально.

Усе закінчилося тим, що за кілька годин до закінчення ультиматуму Трамп погодився призупинити бомбардування й атаки на Іран на два тижні за умови, що Тегеран погодиться на "повне, негайне і безпечне" відкриття Ормузької протоки.