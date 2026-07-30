Джордж та Амаль Клуні змушені евакуюватися з дому у Франції

Голлівудський актор Джордж Клуні та його дружина, правозахисниця Амаль Клуні, заберуть своїх дітей і залишать маєток на півдні Франції через масштабні лісові пожежі, що охопили Європу. Родина мешкає в містечку Бриньоль у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, який опинився в зоні підвищеного ризику.

Про евакуацію подружжя повідомило в офіційному листі до мера Бриньоля, що також підтвердив представник актора, пише People.

"Любий Дідьє, наразі ми уявлення не маємо, чи вціліє наш прекрасний дім у цей жахливий момент, — ідеться в листі подружжя. — Залишаючи Бриньоль, ми хочемо наголосити на двох речах: по-перше, ми сподіваємося, що ви та мешканці нашого міста в безпеці, а по-друге, що б не сталося з нашим селищем, ми з Амаль залишаємося частиною цієї громади й допоможемо повністю його відновити. Ми любимо Бриньоль і наших друзів, які тут живуть", — йдеться в листі.

Для 64-річного Джорджа та 48-річної Амаль Клуні це містечко стало справжнім прихистком для виховання 9-річних близнюків Александра та Елли. Попри наявність нерухомості в Англії, Італії на озері Комо та в Кентуккі, саме французьку ферму вони обрали як основне місце проживання.

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У жовтні 2025 року в інтерв'ю виданню Esquire Клуні зізнавався, що прагнув уберегти дітей від голлівудської культури та папараці.

"Значна частина мого дитинства минула на фермі, і малим я це ненавидів. Але зараз для дітей це зовсім інше — вони не сидять в iPad, вечеряють з дорослими та самі прибирають за собою посуд. У них тут значно краще життя. У Франції всім байдуже до слави, і я не хочу, щоб мої діти зростали під прицілом камер чи порівняно з іншими зірковими нащадками", — казав він.

А в лютому 2025 року в розмові з The New York Times актор із гумором зазначав, що ніколи не думав, що знову повернеться до сільського життя.

"Зростаючи в Кентуккі, я мріяв лише про те, щоб утекти з ферми. А тепер я знову тут: воджу трактор і роблю всі ці речі. І це найкращий шанс подарувати дітям нормальне життя", — ззаначив Клуні.

Пожежі в Європі

Масштаби стихії в Європі вражають: за даними Associated Press, площа небезпечних пожеж у Франції вже в чотири рази перевищує розмір Парижа. За інформацією CNN, у французькій Жиронді довелося евакуювати близько 224 тисячі осіб, а в регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег — ще 3 тисячі. У Іспанії свої домівки залишили понад 63 тисячі людей, а в Греції через пожежі загинули двоє рятувальників.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

З 29 липня тисячі людей були евакуйовані з грецького острова Крит, а лісова пожежа продовжує розгоратися, загрожуючи відомим курортам у Ретімно.

Білий дім назвав Джорджа Клуні "військовим злочинцем".

Крім того, ЗМІ розкрили причини, чому Джордж Клуні змінив громадянство.