Лісові пожежі перекинулися через море: на Криті горять відомі курорти, гинуть люди (відео)

З 29 липня тисячі людей були евакуйовані з грецького острова Крит, а лісова пожежа продовжує розгоратися, загрожуючи відомим курортам у Ретімно.

Рішення про евакуацію понад 8000 місцевих жителів і туристів було ухвалено після того, як пожежа, що забрала життя рятувальників, наблизилася до населених пунктів на відстань у кілометр, а потім увечері різко змінила напрямок, повідомляє Daily Mail.

Лісові пожежі вирують на Криті

Пожежа знищила будинки, сільськогосподарські споруди та тварин, але точних даних щодо масштабів збитків поки що немає.

Двоє пожежників опинилися в пастці на гірській дорозі неподалік від села Кріа-Врісі та загинули через постійні зміни напрямку вітру. Третій пожежник втратив свідомість і загинув під час гасіння окремої пожежі неподалік від Гітейо на півострові Пелопоннес. Відомо, що близько 100 пожежників боролися з пожежею неподалік від села Пломарі на острові Лесбос, ще одному популярному курорті.

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Це відбувається на тлі того, що Європа бореться з одними з наймасштабніших лісових пожеж за всю історію спостережень, які охопили безліч популярних місць відпочинку, зокрема у Франції, Іспанії та Туреччині.

Вранці 30 липня у німецькому гірському масиві Хімгау-Альпи спалахнула пожежа. На місці події перебувають 200 пожежників та співробітників екстрених служб.

В Іспанії згоріло 207 000 гектарів, пожежники продовжують боротися з лісовою пожежею, яка вирує вже тиждень поблизу Мадрида. У середу неподалік від кордону Іспанії з Португалією спалахнула нова лісова пожежа, внаслідок якої було евакуйовано понад 600 осіб.

Лісові пожежі вирують в Іспанії

У Франції після руйнівної пожежі, що охопила Бордо, згоріло близько 92 000 гектарів землі. Нові пожежі спалахнули між містами Марсель і Ніцца, а також у регіоні Бургундія.

У середу турецькі пожежники боролися з лісовими пожежами поблизу південних туристичних пляжів країни, через які було евакуйовано сотні людей.

Пожежна служба Криту направила до району Ретімно на південному заході країни понад 200 пожежників та 53 пожежні машини, але вітер зі швидкістю до 102 кілометрів на годину роздував полум’я.

За даними місцевого представника цивільного захисту Георгіоса Цапакоса, фронт пожежі в Ретімно простягається на понад 15 кілометрів. Наразі горять ліси та сільськогосподарські угіддя, але вітер у будь-який момент може змінити напрямок поширення пожежі.

Міністерство цивільного захисту ввело у четвер у низці районів, зокрема на Криті та в його околицях, режим підвищеної пожежної небезпеки, який також поширився на Афіни, східний Пелопоннес та більшість островів Егейського моря.

Майже щоліта Греція стикається з руйнівними лісовими пожежами, оскільки тривала посуха, високі температури та сильні вітри створюють ідеальні умови для швидкого поширення вогню.

Нагадаємо, що масштабні лісові пожежі у Франції та Іспанії змусили понад 280 тисяч місцевих жителів і туристів терміново покинути свої домівки та готелі. Ситуація в обох країнах залишається критичною, а рятувальні служби працюють на межі своїх можливостей.

У Франції палає регіон Бордо. Лісові пожежі знищують курорти та вілли вартістю в мільйони євро.