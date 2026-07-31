Украинке в Германии грозит штраф в размере 2500 евро: что произошло (фото)

Украинка по имени Елена рассказала, чем может обернуться для неё в Германии ситуация с вакцинацией её среднего сына.

Женщина поделилась своей историей в Instagram (olenazavalishyna_trichologist).

Украинке грозит штраф в размере 2500 евро

"Мы — украинцы, проживающие в Германии, и нам грозит штраф до 2500 евро. И всё из-за вакцинации нашего среднего сына", — начала Елена.

Украинка добавила, что ей 41 год и она — многодетная мама-предпринимательница.

"Уже пятый год мы с семьёй живём в Германии. Наши старшие дети всё это время учатся здесь в школе, а старший сын уже её закончил. И всё это время от нас не требовали никаких подтверждений вакцинации. Вот лишь несколько месяцев назад нам пришло официальное письмо с требованием предоставить подтверждение вакцинации от кори нашего среднего сына, иначе нам может грозить штраф до 2500 евро", — говорит автор видео.

Відео дня

Проблема заключается в том, что карта прививок юноши осталась в Украине, в школе, где он учился до переезда.

"Конечно, мы сразу обратились туда, но нам ответили, что документ могут выдать только лично, если мы приедем и заберем его", — добавила Елена.

Кроме того, школа может предоставить информацию, если получит запрос на украинском языке, чего немцы делать не хотят. А Елена сейчас находится в декретном отпуске.

Украинке грозит штраф в размере 2500 евро Фото: Instagram

Украинка живет в Германии уже 5-й год Фото: Instagram

Из-за отсутствия справки о вакцинации в Германии грозит солидный штраф Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях люди поделились своим опытом и дали советы:

"Добрый день. Вы можете обратиться к семейному врачу и сдать анализ крови на антитела. Если антитела будут обнаружены, вам выдадут справку об этом; если же антител не будет, то нужно будет сделать эту прививку. Я так делала для работы, так что для школы это тоже должно подойти. Разве что в Вашей стране всё по-другому".

"Прививки должны быть у вашего педиатра в Украине. В школе обычно хранят дубликаты. Кроме того, они, возможно, уже оцифрованы, и их можно найти в личном кабинете Healthy".

"Сделали из мухи слона, сдайте кровь на антитела. Результаты будут готовы в течение нескольких дней, максимум".

"Я брала выписку у детского врача. Некоторые, как я слышала, даже присылают фото по телефону. Я перевела и подписала перевод, а затем показала его здесь врачу; он завел паспорт прививок, вписав все данные на немецком языке, но мы сделали это сразу, потому что и в детском саду, и в школе об этом спрашивали".

Опрос Вернутся ли украинские беженцы из-за границы после окончания войны? Опрос открыт до Да, большинство вернется сразу после окончания войны. Часть вернется, но многие останутся за границей навсегда. Это будет зависеть от условий восстановления страны и экономики. Нет, большинство беженцев не планируют возвращаться в Украину. Голосувати

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинка, проживающая в Германии уже четыре года, рассказала о поступке соседа, который написал на неё донос из-за домашних животных.

Украинка, которая уже 10 лет живет в Германии, не в восторге от местных мужчин.

Кроме того, украинец по имени Игорь Стасюк уже в третий раз отказался от предложения о работе в Германии. Мужчину не устроила предложенная заработная плата.