Украинке в Германии грозит штраф в размере 2500 евро: что произошло (фото)
Украинка по имени Елена рассказала, чем может обернуться для неё в Германии ситуация с вакцинацией её среднего сына.
Женщина поделилась своей историей в Instagram (olenazavalishyna_trichologist).
Украинке грозит штраф в размере 2500 евро
"Мы — украинцы, проживающие в Германии, и нам грозит штраф до 2500 евро. И всё из-за вакцинации нашего среднего сына", — начала Елена.
Украинка добавила, что ей 41 год и она — многодетная мама-предпринимательница.
"Уже пятый год мы с семьёй живём в Германии. Наши старшие дети всё это время учатся здесь в школе, а старший сын уже её закончил. И всё это время от нас не требовали никаких подтверждений вакцинации. Вот лишь несколько месяцев назад нам пришло официальное письмо с требованием предоставить подтверждение вакцинации от кори нашего среднего сына, иначе нам может грозить штраф до 2500 евро", — говорит автор видео.
Проблема заключается в том, что карта прививок юноши осталась в Украине, в школе, где он учился до переезда.
"Конечно, мы сразу обратились туда, но нам ответили, что документ могут выдать только лично, если мы приедем и заберем его", — добавила Елена.
Кроме того, школа может предоставить информацию, если получит запрос на украинском языке, чего немцы делать не хотят. А Елена сейчас находится в декретном отпуске.
Реакция сети
В комментариях люди поделились своим опытом и дали советы:
- "Добрый день. Вы можете обратиться к семейному врачу и сдать анализ крови на антитела. Если антитела будут обнаружены, вам выдадут справку об этом; если же антител не будет, то нужно будет сделать эту прививку. Я так делала для работы, так что для школы это тоже должно подойти. Разве что в Вашей стране всё по-другому".
- "Прививки должны быть у вашего педиатра в Украине. В школе обычно хранят дубликаты. Кроме того, они, возможно, уже оцифрованы, и их можно найти в личном кабинете Healthy".
- "Сделали из мухи слона, сдайте кровь на антитела. Результаты будут готовы в течение нескольких дней, максимум".
- "Я брала выписку у детского врача. Некоторые, как я слышала, даже присылают фото по телефону. Я перевела и подписала перевод, а затем показала его здесь врачу; он завел паспорт прививок, вписав все данные на немецком языке, но мы сделали это сразу, потому что и в детском саду, и в школе об этом спрашивали".
Вернутся ли украинские беженцы из-за границы после окончания войны?
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Украинка, проживающая в Германии уже четыре года, рассказала о поступке соседа, который написал на неё донос из-за домашних животных.
- Украинка, которая уже 10 лет живет в Германии, не в восторге от местных мужчин.
Кроме того, украинец по имени Игорь Стасюк уже в третий раз отказался от предложения о работе в Германии. Мужчину не устроила предложенная заработная плата.