Участники K-pop группы BTS не будут выставлять свои музыкальные произведения на соискание премии "Грэмми" в следующем году. Это случилось после того, как Академия звукозаписи подтвердила, что на церемонии 2027 года впервые будет включена категория "Исполнение азиатской поп-музыки".

"Мы решили не подавать заявку на премию "Грэмми" в этом году", — говорится в заявлении группы, опубликованном в Instagram всеми семью участниками. В посте участники BTS добавили: "Надеемся, что музыку будут слушать и любить такой, какая она есть, а не разделять по регионам или языкам", пишет CNN.

K-pop группа BTS не будет подавать заявку на "Грэмми"

Генеральный директор премии "Грэмми" Харви Мейсон-младший заявил в интервью: "Мне грустно слышать, что BTS решили не участвовать в церемонии вручения премии "Грэмми" в этом году, но как музыкальный продюсер я понимаю и уважаю их решение".

Он сказал, что артисты, которые представляют музыку в жанровой категории, например, азиатская поп-музыка, также могут подавать заявки в общие категории, такие как "Запись года".

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Мейсон-младший добавил: "Категория "Азиатская поп-музыка" была создана, чтобы отметить глубину, разнообразие и необычайный рост поп-музыки, зародившейся в Азии. Цель этой новой категории — привлечь особое внимание к этим важным артистам".

Группа BTS добилась огромного успеха с момента своего образования в 2010 году. В период с 2017 по 2021 год они пять раз получали премию Billboard Music Award (BBMA) в номинации "Лучший артист в социальных сетях", были названы "Артистом года" на American Music Awards в 2021 и 2026 годах, а в 2022 году стали самой титулованной группой в истории BBMA.

Новый альбом K-pop группы BTS бьет рекорды, но их не будет на "Грэмми"

Их шестой корейскоязычный альбом "Arirang" произвел фурор в международных чартах после выхода в марте, дебютировав на первом месте в Billboard 200 и заняв первое место в 23 странах, включая Великобританию, Германию и Японию.

Однако некоторые поклонники опасаются, что введение награды, присуждаемой по географическому признаку, принижает ценность их работы. И BTS косвенно подтвердили, отказавшись от участия в "Грэмми", они обижены новой категорией, которая загоняет их в рамки:

"Мне кажется, это способ не допустить BTS в основные, более престижные категории".

"Создается впечатление, что это способ оттеснить азиатских артистов на второй план".

"Я думаю, что цель музыки — объединять людей, а это всего лишь еще одна форма сегрегации".

Тем не менее, категории, определяемые культурой или местоположением, не являются чем-то необычным на церемонии вручения премии "Грэмми". Ежегодно вручаются награды за лучший латиноамериканский джазовый альбом, лучший тропический латиноамериканский альбом и лучшее исполнение африканской музыки.

Согласно правилам и рекомендациям, опубликованным в преддверии 69-й церемонии вручения премии "Грэмми", которая состоится в феврале следующего года, песня может быть номинирована только в одной исполнительской категории в течение любого года.

Таким образом, если бы BTS представили свою песню в категории "Лучшее исполнение азиатской поп-музыки", они не смогли бы одновременно представить ту же песню в более широкой категории "Лучшее исполнение поп-дуэтом/группой", в которой они были номинированы в 2021 и 2022 годах, и наоборот.

Все участники BTS отслужили в армии и вернулись к концертам Фото: Yonhap

Возвращение BTS в чарты весной было долгожданным событием, поскольку ранее группа взяла четырехлетний перерыв, чтобы все семь участников могли пройти обязательную военную службу в Южной Корее.

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