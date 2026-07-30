Скандал на "Греммі": найпопулярніший гурт BTS оголосив про бойкот премії

Учасники K-pop-гурту BTS не висуватимуть свої музичні твори на здобуття премії "Греммі" наступного року. Це сталося після того, як Академія звукозапису підтвердила, що на церемонії 2027 року вперше буде включена категорія "Виконання азіатської поп-музики".

"Ми вирішили не подавати заявку на премію "Греммі" цього року", — йдеться у заяві гурту, опублікованій в Instagram усіма сімома учасниками. У дописі учасники BTS додали: "Сподіваємося, що музику слухатимуть і любитимуть такою, яка вона є, а не розділятимуть за регіонами чи мовами", — пише CNN.

K-pop-гурт BTS не подаватиме заявку на премію "Греммі"

Генеральний директор премії "Греммі" Харві Мейсон-молодший заявив у інтерв’ю: "Мені прикро чути, що BTS вирішили не брати участі в церемонії вручення премії "Греммі" цього року, але як музичний продюсер я розумію і поважаю їхнє рішення".

Він зазначив, що артисти, які представляють музику в жанровій категорії, наприклад, азіатська поп-музика, також можуть подавати заявки в загальні категорії, такі як "Запис року".

Відео дня

Мейсон-молодший додав: "Категорія „Азіатська поп-музика“ була створена, щоб відзначити глибину, різноманітність та надзвичайний розвиток поп-музики, що зародилася в Азії. Мета цієї нової категорії — привернути особливу увагу до цих важливих артистів".

Група BTS досягла величезного успіху з моменту свого створення у 2010 році. У період з 2017 по 2021 рік вони п’ять разів отримували премію Billboard Music Award (BBMA) у номінації "Найкращий артист у соціальних мережах", були визнані "Артистом року" на American Music Awards у 2021 та 2026 роках, а у 2022 році стали найтитулованішим гуртом в історії BBMA.

Новий альбом K-pop-гурту BTS б"є рекорди, але вони не виступлять на "Греммі"

Їхній шостий альбом корейською мовою "Arirang" викликав фурор у міжнародних чартах після виходу в березні, дебютувавши на першому місці в Billboard 200 та посівши перше місце в 23 країнах, зокрема у Великій Британії, Німеччину та Японію.

Однак деякі шанувальники побоюються, що запровадження нагороди, яка присуджується за географічною ознакою, принижує цінність їхньої творчості. І BTS побічно підтвердили це, відмовившись від участі в "Греммі": вони обурені новою категорією, яка замикає їх у певні рамки:

"Мені здається, це спосіб не допустити BTS до основних, більш престижних категорій".

"Складається враження, що це спосіб відсунути азіатських артистів на другий план".

"Я вважаю, що мета музики — об’єднувати людей, а це лише ще одна форма сегрегації".

Проте категорії, що визначаються культурою чи місцем розташування, не є чимось незвичайним на церемонії вручення премії "Греммі". Щороку вручаються нагороди за найкращий латиноамериканський джазовий альбом, найкращий тропічний латиноамериканський альбом та найкраще виконання африканської музики.

Згідно з правилами та рекомендаціями, опублікованими напередодні 69-ї церемонії вручення премії "Греммі", яка відбудеться в лютому наступного року, пісня може бути номінована лише в одній виконавській категорії протягом будь-якого року.

Отже, якби BTS представили свою пісню в категорії "Найкраще виконання азіатської поп-музики", вони не змогли б одночасно представити ту саму пісню в ширшій категорії "Найкраще виконання поп-дуетом/групою", в якій вони були номіновані у 2021 та 2022 роках, і навпаки.

Усі учасники BTS відслужили в армії та повернулися до концертів Фото: Yonhap

Повернення BTS до чартів навесні стало довгоочікуваною подією, оскільки раніше гурт взяв чотирирічну перерву, щоб усі сім учасників могли пройти обов’язкову військову службу в Південній Кореї.

Нагадаємо, раніше "Фокус" повідомляв , що: