Травести-дива Монро резко высказалась о проезде в Киеве за 30 грн (фото)

Украинская блогерша и телеведущая Невгамовна Монро неожиданно появилась в киевском трамвае и подняла вопрос о повышении цен на общественный транспорт в столице.

Травести-дива выложила в Instagram видео, на котором едет в стареньком трамвае и говорит, что её "на**али".

Травести-дива Монро в трамвае

"Впервые еду на трамвае за 30 гривен. Чувствую, что меня на**ли. Киев, 18-й трамвай. 30 июля 2026 года", — написала блогерша.

В комментариях люди начали обсуждать эту тему. Кто-то говорит, что транспорт должен быть дешевле или вообще бесплатным, как в Харькове, а кто-то выступает за то, чтобы экономика работала.

Травести-дива Монро в трамвае Фото: Instagram

Травести-дива Монро в трамвае Фото: Instagram

Реакция сети:

"Я настолько стар, что помню, как ездил ещё за 1,50. Кстати, качество обслуживания с тех пор не изменилось".

"Приезжайте в Харьков. И бесплатно покатаетесь на современном транспорте, да ещё и трамваи с цветочками бывают. А зимой — в гирляндах".

"Состояние этого трамвая — результат долгого тарифа по 8 грн".

"Ого, трамваи тоже по 30? Ужас. Вот я всегда говорил: Украина — это страна очень богатых людей. Я вот сейчас на общей системе налогообложения и плачу налог около 40%. Говорю бухгалтеру: ну как в Лондоне".

"А я, наоборот, удивлен, что в Киеве так долго был дешёвый проезд, в то время как в прифронтовых городах его стоимость давно подняли до 20–25 грн. Вот и сравните: платить 30 грн в Киеве за троллейбус или в Запорожье 25, при и без того сложных обстоятельствах".

"Нам всем нужно не платить эти бессмысленные деньги и требовать адекватной оплаты проезда. Общественный транспорт во всех странах предназначен не для заработка, а для удобства жителей. А то, что происходит сейчас, — это просто абсурд!"

Відео дня

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