"Киевлян не пускали в метро": Маша Ефросинина наехала на власть

Украинская телеведущая Маша Ефросинина подняла наболевший вопрос о том, что в Киеве людей не пускают в укрытия во время тревоги.

После очередной ужасной ночи для Украины из-за российских террористов звезда опубликовала заявление в своем Threads.

Ефросинина "наехала" на власти

"Я очень рада, что в КГГА есть отдел, который сообщает нам о новом рекорде по количеству станций метро, забитых людьми. А что с отделом строительства и ремонта укрытий на пятом году ада? Что с объяснениями по поводу того, что ночью киевлян не пускали в метро?" — спросила телеведущая.

В комментариях люди обсудили эту тему, не забыв при этом и о скандальном интервью Ольги Мартыновской Маши:

"Может, прежде чем высказывать свои претензии, разберешься, кто и за что отвечает в твоем городе/государстве?"

"По поводу издевательств над животными она хохочет, а за людей вроде как переживает. Верю, как можно не верить?"

"А к КМВА и к бывшему главе Ткаченко вопросов нет? Разве это не их прерогатива?"

"Они говорят, что люди лгут и такого не было. Типичная для них позиция".

"У меня из укрытий только ванная комната. Спасибо мэру".

Відео дня

Фото: Threads

Вечером перед массированным обстрелом 30 июля Ефросинина показалась со своим сыном Александром в укрытии.

"Повеселились и хватит", — написала звезда.

Ефросинина с сыном Фото: Instagram mashaefrosinina

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Марию Ефросинину обокрали во время редкой семейной поездки в Испанию. Это не первый подобный случай с звездой за границей.

Блогер bbarvinook иронично "прошёлся" по интервью звезды "МастерШефа" Ефросининой.

Кроме того, телеведущая впервые за последние четыре с половиной года собрала всю семью на совместный летний отдых в Испании.