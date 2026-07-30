"Киян не пускали в метро": Маша Єфросиніна наїхала на владу
Українська телеведуча Маша Єфросиніна порушила наболіле питання того, що людей не пускають під час тривоги в укриття в Києві.
Після чергової жахливої ночі для України через російських терористів зірка зробила заяву у своєму Threads.
Єфросиніна "наїхала" на владу
"Я дуже тішуся, що в КМДА є відділ, який сповіщає нас про новий рекорд забитих людьми станцій метро. А що по відділу побудови та ремонту укриттів на пʼятому році пекла? Що по поясненням щодо того, що вночі киян не пускали в метро?" — запитала телеведуча.
У коментарях люди подискутували щодо цієї теми, не забули і про скандальне інтервʼю Ольги Мартиновської Маші:
- "Може перед тим, як виписувати свої претензії, розберешся, хто і за що відповідає у твоєму місті/державі?"
- "З приводу знущань над тваринами вона регоче, а за людей типу хвилюється. Вірю, як можна не вірити?"
- "А до КМВА, і до ексочільника пана Ткаченка нема питань? Хіба це не їх прерогатива?"
- "Вони кажуть, що люди брешуть і такого не було. Типова їх позиція".
- "В мене із укриттів тільки ванна кімната. Дякую меру".
Увечері перед масованим обстрілом 30 липня Єфросиніна показалася зі своїм сином Олександром в укритті.
"Повеселились і досить", — написала зірка.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Марію Єфросиніну обікрали під час рідкісної сімейної поїздки до Іспанії. Це не перший такий досвід зірки за кордоном.
- Блогер bbarvinook іронічно "пройшовся" по інтервʼю зірки "МастерШефа" Єфросиніній.
Крім того, телеведуча вперше за останні чотири з половиною роки зібрала всю родину на спільний літній відпочинок в Іспанії.