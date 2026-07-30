"Киян не пускали в метро": Маша Єфросиніна наїхала на владу

Українська телеведуча Маша Єфросиніна порушила наболіле питання того, що людей не пускають під час тривоги в укриття в Києві.

Після чергової жахливої ночі для України через російських терористів зірка зробила заяву у своєму Threads.

Єфросиніна "наїхала" на владу

"Я дуже тішуся, що в КМДА є відділ, який сповіщає нас про новий рекорд забитих людьми станцій метро. А що по відділу побудови та ремонту укриттів на пʼятому році пекла? Що по поясненням щодо того, що вночі киян не пускали в метро?" — запитала телеведуча.

У коментарях люди подискутували щодо цієї теми, не забули і про скандальне інтервʼю Ольги Мартиновської Маші:

"Може перед тим, як виписувати свої претензії, розберешся, хто і за що відповідає у твоєму місті/державі?"

"З приводу знущань над тваринами вона регоче, а за людей типу хвилюється. Вірю, як можна не вірити?"

"А до КМВА, і до ексочільника пана Ткаченка нема питань? Хіба це не їх прерогатива?"

"Вони кажуть, що люди брешуть і такого не було. Типова їх позиція".

"В мене із укриттів тільки ванна кімната. Дякую меру".

Відео дня

Фото: Threads

Увечері перед масованим обстрілом 30 липня Єфросиніна показалася зі своїм сином Олександром в укритті.

"Повеселились і досить", — написала зірка.

Єфросиніна із сином Фото: Instagram mashaefrosinina

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Марію Єфросиніну обікрали під час рідкісної сімейної поїздки до Іспанії. Це не перший такий досвід зірки за кордоном.

Блогер bbarvinook іронічно "пройшовся" по інтервʼю зірки "МастерШефа" Єфросиніній.

Крім того, телеведуча вперше за останні чотири з половиною роки зібрала всю родину на спільний літній відпочинок в Іспанії.