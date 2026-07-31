Травесті-діва Монро різко висловилася про проїзд у Києві за 30 грн (фото)

Українська блогерка та телеведуча Невгамовна Монро несподівано показалася в київському трамваї та порушила питання підняття цін на громадський транспорт у столиці.

Травесті-діва виклала в Instagram відео, на якому їде в старенькому трамваї та каже, що її "на**али".

Травесті-діва Монро в трамваї

"Перший раз їду в трамваї за 30 гривень. Відчуваю, що мене на**али. Київ, 18 трамвай. 30 липня 2026 року", — написала блогерка.

У коментарях люди почали дискутувати щодо цієї теми. Хтось каже, що транспорт має бути дешевший або взагалі безкоштовний, як у Харкові, а хтось за те, щоб економіка працювала.

Травесті-діва Монро в трамваї Фото: Instagram

Травесті-діва Монро в трамваї Фото: Instagram

Реакція мережі:

"Я настільки старе, що пам'ятаю як їздив ще по 1.50. До речі, якість обслуговування з тих пір не змінилась".

"Приїздіть до Харкова. І безкоштовно покатаєтеся і на сучасному транспорті, ще й у квіточках трамваї трапляються. А взимку в гірляндах".

"Стан цього трамваю — це результат довгого тарифу по 8 грн".

"Ого, трамваї теж по 30? Капець. От я завжди казав: Україна — це країна дуже заможних людей. Я от зараз на загальній системі оподаткування і плачу податок близько 40%. Кажу бухгалтеру: ну як в Лондоні".

"А я навпаки здивований, що в Києві так довго був дешевий проїзд, в той час як у прифронтових містах його вартість давно підняли до 20-25 грн. От і порівняйте: платити 30 грн в Києві за тролейбус, чи в Запоріжжі 25, при і без того складних обставинах".

"Нам треба всім не платити ці безглузді гроші і вимагати адекватної оплати проїзду. Громадський транспорт в усіх країнах не для заробітку, а для зручності мешканців. А те, що відбувається зараз, — це просто абсурд!"

Відео дня

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