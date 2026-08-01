После свадьбы молодожены уехали на фронт: Евгений Карась обвенчался с известной актрисой (фото)

Командир 413-го отдельного батальона беспилотных систем "Рейд" Евгений Карась женился на актрисе театра "Культ" Екатерине Шведенко. После церемонии венчания молодожены устроили небольшое празднование, а затем отправились в свадебное путешествие на фронт.

О женитьбе Евгения Карася и Екатерины Шведенко на своей странице в Facebook сообщил лидер политической силы "Братство" Дмитрий Корчинский. Он присутствовал на торжественном событии и поделился с подписчиками фотографиями с церемонии.

По словам Корчинского, он был как раз на венчании пары. Женой Евгения Карася стала актриса театра "Культ" Екатерина Шведенко. После церемонии молодожены еще немного отпраздновали это событие, после чего отправились на фронт.

"Был сегодня на венчании Евгения Карася (ВСУ) и Екатерины Шведенко (одной из ведущих актрис КУЛЬТ театра). После этого короткое празднование и вечером молодые отбыли в свадебное путешествие на фронт. Все было хорошо", — написал Дмитрий Корчинский.

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Евгений Карась женился на актрисе театра Фото: Facebook Евгений Карась женился на актрисе театра Фото: facebook

На опубликованных фотографиях видно, что Евгений Карась для собственной свадьбы избрал военную форму вместо классического костюма. Его жена Екатерина Шведенко была в традиционном белом свадебном платье — пышном, длинном, с кружевом и фатой.

На фото пара улыбается и выглядит счастливым. В то же время, сам Евгений Карась и Екатерина Шведенко не публиковали в своих соцсетях фотографий с самой церемонии.

Впрочем, Екатерина Шведенко отреагировала на публикации об их свадьбе. На своей странице в Instagram актриса опубликовала стороз со скриншотом материала об их бракосочетании и кратко подписала его словами "окак".

Реакция Екатерины Шведенко на новости о свадьбе Фото: Скриншот

Что известно об отношениях Евгения Карася и Екатерины Шведенко

Как отмечает "24 канал", Евгений Карась и Екатерина Шведенко редко рассказывают о личной жизни, однако не скрывали своих отношений. Известно, что пара вместе уже более двух лет, а годовщину своих отношений отмечала 10 июля. В прошлом году актриса публично поздравила любимого, назвав его "самым счастливым мужчиной в мире".

Напомним, что 35-летний украинский актер театра и кино Артемий Егоров впервые рассказал о своей свадьбе во время полномасштабной войны. Он женился на актрисе Еленой Тимковой, которая старше его на 15 лет, после почти 16 лет отношений.

Также Фокус писал, что украинский военный и писатель Валерий Маркус сообщил о рождении сына. О пополнении в семье он рассказал в своих соцсетях, однако традиционно не стал раскрывать подробности личной жизни.