Після весілля молодята поїхали на фронт: Євген Карась повінчався з відомою акторкою (фото)

Командир 413-го окремого батальйону безпілотних систем "Рейд" Євген Карась одружився з акторкою театру "Культ" Катериною Шведенко. Після церемонії вінчання молодята влаштували невелике святкування, а згодом вирушили у весільну подорож на фронт.

Про одруження Євгена Карася та Катерини Шведенко на своїй сторінці у Facebook повідомив лідер політичної сили "Братство" Дмитро Корчинський. Він був присутній на урочистій події та поділився з підписниками фотографіями з церемонії.

За словами Корчинського, він був саме на вінчанні пари. Дружиною Євгена Карася стала акторка театру "Культ" Катерина Шведенко. Після церемонії молодята ще трохи відсвяткували цю подію, після чого вирушили на фронт.

"Був сьогодні на вінчанні Євгена Карася (ЗСУ) та Катерини Шведенко (однієї з провідних актрис КУЛЬТ театру). Після цього коротке святкування й увечері молоді відбули у весільну подорож на фронт. Все було добре", — написав Дмитро Корчинський.

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Євген Карась одружився з акторкою театру Фото: Facebook Євген Карась одружився з акторкою театру Фото: facebook

На оприлюднених світлинах видно, що Євген Карась для власного весілля обрав військову форму замість класичного костюма. Його дружина Катерина Шведенко натомість була у традиційній білій весільній сукні — пишній, довгій, із мереживом та фатою.

На фото пара усміхається та виглядає щасливою. Водночас сам Євген Карась та Катерина Шведенко не публікували у своїх соцмережах фотографій із самої церемонії.

Втім, Катерина Шведенко відреагувала на публікації про їхнє весілля. На своїй сторінці в Instagram акторка опублікувала сторіз зі скриншотом матеріалу про їхнє одруження та коротко підписала його словами "окак".

Реакція Катерини Шведенко на новини про весілля Фото: Скриншот

Що відомо про стосунки Євгена Карася та Катерини Шведенко

Як зазначає "24 канал", Євген Карась і Катерина Шведенко рідко розповідають про особисте життя, однак не приховували своїх стосунків. Відомо, що пара разом уже понад два роки, а річницю своїх стосунків відзначала 10 липня. Минулого року акторка публічно привітала коханого, назвавши його "найщасливішим чоловіком у світі".

Нагадаємо, що 35-річний український актор театру та кіно Артемій Єгоров вперше розповів про своє весілля під час повномасштабної війни. Він одружився з акторкою Оленою Тимковою, яка старша за нього на 15 років, після майже 16 років стосунків.

Також Фокус писав, що український військовий і письменник Валерій Маркус повідомив про народження сина. Про поповнення в родині він розповів у своїх соцмережах, однак традиційно не став розкривати подробиць особистого життя.