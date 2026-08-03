Победительница "Холостяка" в отношениях с известным парнем — с кем она встречается (фото)

Победительница 12-го сезона шоу "Холостяк", модель и блоггер Екатерина Лозовицкая, опубликовала романтические фотографии с новым избранным и призналась ему в любви. Им оказался полуфиналист проекта "Голос країни-13" певец Гидаят Сеидов (Geed).

На снимках, сделанных на крыше высотки на фоне вечернего Киева, пара позирует вместе, а под корреспонденцией в Instagram Екатерина оставила лишь краткое признание в чувствах с красным сердечком.

Екатерина Лозовицкая в отношениях с Гидаятом Сеидовым Фото: Instagram

"Люблю", — написала девушка.

Эти изменения в личной жизни блоггерши произошли после того, как весной 2025 года она разорвала помолвку и завершила двухлетние отношения с мужем по имени Владимир, объяснив это тем, что чувства угасли. Гидаят Сеидов, в свою очередь, известен зрителям с участием в команде Артема Пивоварова на "Голосе страны".

Екатерина Лозовицкая с Гидаятом Сеидовым Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Екатерина Лозовицкая рассказала о реалити "Холостяк" в шоу "Сплетни большого города". Она прокомментировала слухи о "купленной" победе и рассказала, готова ли вернуться на телевидение в других романтических форматах.

Инфлюенсер рассказала, что видела падение сбитого обломка ракеты, вызвавшего пожар. Блогерка говорит, что наблюдала за этим из окна своего дома во время утренней атаки на Киев 20 декабря.

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Кроме того, эксклюзивно для Фокуса Катерина откровенно поделилась своей жизнью после рейтингового шоу. Она рассказала, как участие в популярном реалити повлияло на ее личный и профессиональный путь, чем занимается. Также Екатерина дала советы девушкам, желающим попробовать свои силы в "Холостяке".