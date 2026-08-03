Переможниця "Холостяка" в стосунках з відомим хлопцем — з ким вона зустрічається (фото)

Переможниця 12-го сезону шоу "Холостяк", модель та блогерка Катерина Лозовицька, опублікувала романтичні фотографії з новим обраним і зізналася йому в коханні. Ним виявився півфіналіст проєкту "Голос країни-13" співак Гідаят Сеїдов (Geed).

На знімках, зроблених на даху висотки на тлі вечірнього Києва, пара позує разом, а під дописом в Instagram Катерина залишила лише коротке зізнання у почуттях із червоним сердечком.

Катерина Лозовицька в стосунках з Гідаятом Сеїдовим Фото: Instagram

"Кохаю", — написала дівчина.

Ці зміни в особистому житті блогерки відбулися після того, як навесні 2025 року вона розірвала заручини та завершила дворічні стосунки з чоловіком на ім'я Володимир, пояснивши це тим, що почуття згасли. Гідаят Сеїдов, у свою чергу, відомий глядачам за участю в команді Артема Пивоварова на "Голосі країни".

Катерина Лозовицька з Гідаятом Сеїдовим Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Катерина Лозовицька розповіла про реаліті "Холостяк" у шоу "Плітки великого міста". Вона прокоментувала чутки про "куплену" перемогу та розказала, чи готова повернутися на телебачення в інших романтичних форматах.

Інфлюєнсерка розповіла, що бачила падіння збитого уламка ракети, який спричинив пожежу. Блогерка каже, що спостерігала за цим з вікна свого помешкання під час ранкової атаки на Київ 20 грудня.

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Крім того, ексклюзивно для Фокусу Катерина відверто поділилася своїм життям після рейтингового шоу. Вона розповіла, як участь у популярному реаліті вплинула на її особистий і професійний шлях, чим займається. Також Катерина дала поради дівчатам, які хочуть спробувати свої сили в "Холостяку".