"Купила перемогу": Катерина Лозовицька з "Холостяк-12" відверто висловилась про шоу
Учасниця "Холостяка-12" Катерина Лозовицька розповіла про реаліті у шоу "Плітки великого міста". Вона прокоментувала чутки про "куплену" перемогу та розказала, чи готова повернутися на телебачення в інших романтичних форматах.
У випуску Івана Морозова на Youtube Лозовицька зазначила, що її обурили заяви про нібито "куплену перемогу" на проєкті. За її словами, цю історію запустив один "недоблогер", а частина аудиторії підхопила вигадку та повірила, що в шоу "Холостяк" можна щось подібне зробити. Вона підкреслила, що такі звинувачення є необґрунтованими.
Катерина також розповіла, що не погодилася б брати участь у "Холостяку" вдруге. Вона пояснила, що для неї участь в одному шоу про кохання — це нормально, але повторювати такий формат кілька разів виглядає сумно.
На запитання, чи розглядала б вона участь у проєкті "Холостячка", Лозовицька відповіла, що пропозиція звучить заманливо, однак наразі вона не має чіткої відповіді.
Водночас дівчина уточнила, що навряд чи знову піде у реаліті про стосунки, адже показувати свої почуття на всю країну достатньо один раз. Проте додала: якщо йдеться про інші цікаві формати, вона відкрита до нового досвіду, але "бігати з шоу про кохання на шоу про кохання" не планує.
