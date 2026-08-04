Умерла Мэри Ривера из фильма "Человек-паук": все подробности (фото)

Ушла из жизни 82-летняя актриса, сыгравшая бабушку Неда Лидса в фильме "Человек-паук: Нет пути домой". Это произошло ещё 15 апреля в Гонолулу, однако её близкие решили рассказать об утрате только сейчас.

Причина смерти Мэри Риверы — инсульт, после которого состояние актрисы резко ухудшилось. По информации, предоставленной родственниками изданию TMZ, женщина впала в кому. Медики сообщили семье неутешительный прогноз: даже в случае восстановления сознания шансы на полноценное выздоровление были бы минимальными.

Учитывая все обстоятельства, родственники пошли на нелегкий шаг — приняли решение отключить женщину от аппаратов жизнеобеспечения.

Путь в Голливуд

Мэри Эгида Ривера родилась 2 июня 1943 года в филиппинском городе Илоило. Большую часть жизни она посвятила служению церкви в качестве миссионерки, а на пенсии, как отмечается в некрологе, продолжала жить скромно и незаметно — пока судьба не свела её с кинематографом.

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82-летняя актриса сыграла бабушку Неда Лидса Фото: Instagram

Роль в фильме "Человек-паук: Нет пути домой" 2021 года стала настоящим подарком судьбы. Родственники вспоминают, что именно они убедили Ривер попробовать свои силы на кастинге — этим решением актриса гордилась до последнего вздоха.

Эпизод, запомнившийся миллионам

На экране зрители увидели её в небольшой, но яркой сцене: бабушка Неда Лидса зашла в комнату как раз в тот момент, когда напряжение достигло пика – Нед и Мэри Джейн Уотсон пытались расспросить альтернативную версию Человека-паука (его сыграл Эндрю Гарфилд) о том, как вернуть домой их Питера Паркера в исполнении Тома Холланда.

Женщина разрядила обстановку простой просьбой — убрать паутину с потолка, до которой сама не могла дотянуться.

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