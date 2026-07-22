Последние слова погибшего на фронте актера Бушмакина: "Ты даже не представляешь, что на самом деле происходит"

Режиссёр Тоня Ноябрева, коллега и подруга погибшего на фронте актёра Евгения Бушмакина, рассказала о его выдающемся актёрском таланте, мобилизации в штурмовые войска со стороны ТЦК и обстоятельствах гибели – всего через три месяца после этого.

45-летнего украинского актёра Евгения Бушмакина зрители знают по нескольким знаковым работам. Прежде всего это короткометражные фильмы "День независимости", "Всё будет хорошо", а также полнометражный фильм "Герой моего времени". Роль в последнем проекте принесла ему номинацию на премию "Золотая Дзига" в категории "Лучший актер".

Режиссер этого фильма, Тоня Ноябрева, училась вместе с Евгением на режиссерском факультете Киевского национального университета культуры и искусств. В беседе с Фокусом она рассказывает об их многолетней дружбе.

"Мой талисман"

– Мы познакомились в 2000 году, когда учились вместе на факультете режиссуры и массовых праздников. Я сразу увидела, что он совершенно исключительный, необыкновенный и талантливый. Не только великолепный актёр и режиссёр, но и художник! Он фантастически рисовал – об этом мало кто знает… Тогда и завязалась наша дружба.

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Тоня Ноябрева называет Евгения своим "талисманом" Фото: Instagram

Когда я решила снять свой первый короткометражный фильм, у меня даже не было сомнений, кто должен сыграть главную роль и стать моим соавтором, партнером и братом. У него совершенно феноменальное чувство правды на экране! Именно поэтому наш короткометражный фильм "День независимости" стал абсолютным триумфом: мы выиграли все кинофестивали, в частности "Молодость" и Одесский. Потом поездили по миру… У него очень необычная манера актерской игры, когда вроде бы ничего не играешь. Это выглядит естественно.

Евгений Бушмакин сыграл главную роль в фильме "Герой моего времени" Фото: Instagram

Сразу знала, что Евгений сыграет главную роль в фильме "Герой моего времени". Продюсеры говорили: "Давай устроим какой-нибудь кастинг. Попробуем кого-нибудь ещё". Я отвечала: "Зачем мне кого-то пробовать, когда у меня есть лучший в мире актёр". И до сих пор так считаю. Этого фильма никогда бы не было, если бы не Жорик (я называю его Жориком, потому что так повелось ещё со времён института, вся наша институтская компания до сих пор его так называет). Мы были очень близки, долго разговаривали, что-то придумывали. Часто советовалась с ним — это мой соавтор по жизни. Нет ни одной киноработы, в которой бы не появился Евгений. Это мой талисман… мой камертон. Как брат, ведь столько лет вместе — считайте 26.

"Его разоблачили на улице"

– Я точно знаю, что это была очень сложная история. Евгений писал, что его буквально похитили на улице в апреле. Конечно, (за это время – Ред.) не было возможности его как-то обучить и подготовить. К тому же у него были проблемы со здоровьем. Лежал в больнице какое-то время… Это был настоящий кошмар. Человек, который всю жизнь занимался просвещением, культурой, искусством… Он же действующий педагог, у него было очень много студентов… Трудно об этом говорить, потому что не всё могу раскрывать. Евгений не давал мне такого права.

Евгения призвали на улице ТЦК. Это произошло в апреле, а уже в июле он погиб Фото: Instagram

Во-вторых, я не всё знаю. Те отрывочные разговоры, которые у нас были, не дают мне полного представления о том, что там происходило и как. Знаю, что для него это было психологически очень тяжело. Он писал: "Тонь, ты даже не представляешь, что на самом деле происходит". Я его знаю; он никогда не жалуется без причины, потому что он очень ответственный и порядочный человек.

Переписка Евгения и Тони в июле

То, что сейчас происходит — это давление на мужчин, которые уже боятся выходить на улицу, с ужасом смотрят на каждого полицейского, — должно происходить по-другому. Я понимаю, что мы живем в условиях войны, но форма (мобилизации – Ред.) должна быть иной. Люди, как минимум, должны пройти соответствующую подготовку в соответствии с тем, где и как они будут служить.

Отправили в штурмовики

– Что касается обстоятельств гибели. Мы общаемся с друзьями, у меня есть частичная информация. Знаю, что это была штурмовая бригада на Краматорском направлении. Кажется, был обстрел, но подробнее ничего сказать не могу. Пока все обстоятельства выясняются. Вот…

Евгения Бушмакина направили в штурмовые отряды на Краматорское направление Фото: Instagram

У него остались жена, Оленка, и маленький сын — ему 4 года (судя по соцсетям жены Евгения — мальчику уже исполнилось 5 — Ред.). Он очень их любил. Всегда мечтал о сыне, о ребенке. Представлял, как они будут ходить на рыбалку, заниматься какими-то мужскими делами.

У актера остались жена и сын Фото: Instagram

Маленький Миша сейчас очень похож на отца. Они с мамой живут в Киеве. Сейчас Елена занимается тем, чтобы забрать его тело или то, что от него осталось.

Помощь жене и сыну

– Планирую открыть сбор средств, чтобы все, кто может, хоть как-то помогли семье Евгения, в частности покрыть расходы на похороны, ведь сейчас это очень дорого.

Михаил, сын Евгения Бушмакина Фото: Instagram

Что касается даты, времени и месяца похорон, то Елена с братом Евгения сейчас поехали оформлять документы и забирать тело. Обещают позже объявить, где состоятся похороны.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Евгений Бушмакин погиб в возрасте 45 лет, неся службу в рядах штурмовой бригады. Это произошло через три месяца после мобилизации на улице со стороны ТЦК.

Ранее сообщалось о гибели Андрея Синишина – актера, который защищал Украину от российских оккупантов.

Среди украинских деятелей искусства, погибших на войне, — также оперный певец Игорь Воронка, заслуженный артист Украины и ведущий солист Национальной капеллы "ДУМКА".