Евгений Бушмакин погиб через 3 месяца после мобилизации на улице ТЦК: "Больно это писать"

Жена погибшего на фронте актёра Евгения Бушмакина, Елена, впервые рассказала о своей утрате. Женщина сообщила, что её мужа принудительно мобилизовали прямо на улице, а уже через три месяца ей позвонили из ТЦК и сообщили о его смерти.

Елена Бушмакина рассказала, что гибель любимого мужа на фронте – для нее большая утрата. У Евгения остался сын, который очень похож на отца. Подробнее о заявлении женщины — читайте в материале Фокуса.

"Он не был военным"

"Женя погиб. Он погиб 18 июля. Сегодня я получила официальное уведомление от ТЦК. Женя погиб как военный. Хотя военным он не был. Ни по призванию, ни по желанию, ни по мировоззрению. Он был обычным человеком, который, как и тысячи наших мужчин, был вынужден надеть военную форму. Хотя нет, каким угодно, но обычным он не был! Он — творец, художник, талант, он так видел то, чего не видели другие!" — пишет Елена в своем посте.

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Елена Бушмакина сообщила о смерти мужа Фото: Instagram

Любящий муж

По словам жены, это был добрый и любящий муж.

"Мне больно это писать, я не могу поверить, что это произошло. Он – моя большая любовь, я сейчас переживаю невыразимую боль. У нас остался сын. У меня остался наш сын!! Он так похож на своего папу", – добавляет она.

По словам жены, Евгений был добрым и любящим мужем Фото: Instagram

Елена уверена, что Евгения "убила Россия, но не спасла украинская армия".

Обстоятельства мобилизации

Кроме того, женщина рассказала об обстоятельствах его мобилизации. Это произошло в конце апреля, а в конце июля он уже погиб.

"Три!!! месяца. Масштабная мобилизация, которая дает результаты. Он пытался найти себе работу по специальности. Не успел… Я знаю, что его любили все!! Не бывает таких людей, которых любят все, а его – любили!", – отмечает Елена.

У Евгения остался сын, которому 5 лет Фото: Instagram

О подробностях прощания она пообещала сообщить отдельно.

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