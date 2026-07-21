Євген Бушмакін загинув через 3 місяці після мобілізації на вулиці ТЦК: "Боляче це писати"

Дружина полеглого на фронті актора Євгена Бушмакіна, Олена, вперше висловилась про втрату. Жінка повідомила, що її чоловіка примусово мобілізували на вулиці, а вже за три місяці їй зателефонували з ТЦК, повідомивши про смерть.

Олена Бушмакіна розповіла, що зашибель на фронті коханого чоловіка – для неї великий біль. У Євгена залишився син, який дуже схожий на батька. Детальніше про заяву жінки, – читайте у матеріалі Фокусу.

"Військовим він не був"

"Женя загинув. Він загинув 18 липня. Сьогодні я отримала офіційне сповіщення від тцк. Женя загинув як військовий. Хоча військовим він не був. Ні за покликанням, ні за бажанням, ні за світоглядом. Він був звичайною людиною, яка, як і тисячі наших чоловіків, мусила одягнути військову форму. Хоча ні, яким завгодно, але звичайним він не був! Він митець, художник, талант, він так бачив те, що не бачили інші!" – пише Олена в своєму дописі.

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Олена Бушмакіна повідомила про смерть чоловіка Фото: Instagram

Люблячий чоловік

За словами дружини, це був добрий та люблячий чоловік.

"Мені боляче це писати, я не вірю, в те що це сталось. Він таке моє велике кохання, я проживаю зараз невимовний біль. У нас залишився син. У мене залишився наш син!! Так схожий на свого папу", – додає вона.

За словами дружини, Євген був добрим та люблячим чоловіком Фото: Instagram

Олена впевнена, що Євгена "вбила росія, але не вберегла українська армія".

Обставини мобілізації

Також жінка розповіла про обставини його мобілізації. Це сталося у кінці квітня, а в кінці липня він уже загинув.

"Три!!! місяці. Потужна мобілізація, яка працює. Він намагався знайти собі місце за фахом. Не встиг… Я знаю, що його любили всі!! Немає таких людей, яких всі люблять, а його – любили!", – зазначає Олена.

У Євгена залишився син, якому 5 рочків Фото: Instagram

Про деталі прощання вона пообіцяла повідомити окремо.

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