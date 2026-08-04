Померла Мері Рівера з фільму "Людина-павук": всі подробиці (фото)

Пішла з життя 82-річна акторка, яка зіграла бабусю Неда Лідса у стрічці "Людина-павук: Додому шляху нема". Це сталося ще 15 квітня в Гонолулу, однак її близькі вирішили розповісти про втрату лише зараз.

Причина смерті Мері Рівери – інсульт, після якого стан акторки різко погіршився. За інформацією, яку родичі надали виданню TMZ, жінка впала в кому. Медики повідомили сім'ї невтішний прогноз: навіть у разі повернення свідомості шанси на повноцінне відновлення були б мізерними.

Зваживши всі обставини, рідні пішли на нелегкий крок – прийняли рішення відключити жінку від апаратів життєзабезпечення.

Шлях до Голлівуду

Мері Егіда Рівера з'явилася на світ 2 червня 1943 року у філіппінському місті Ілоіло. Більшу частину життя вона присвятила служінню церкві як місіонерка, а на пенсії, як зазначається в некролозі, продовжувала жити скромно й непомітно – поки доля не звела її з кінематографом.

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82-річна акторка зіграла бабусю Неда Лідса Фото: Instagram

Роль у "Людині-павуку: Додому шляху нема" 2021 року стала справжнім подарунком долі. Родичі згадують, що саме вони переконали Рівера спробувати сили на кастингу – цим рішенням акторка пишалася до останнього подиху.

Епізод, що запам'ятався мільйонам

На екрані глядачі побачили її у невеликій, але яскравій сцені: бабуся Неда Лідса зайшла в кімнату якраз тоді, коли напруга сягала піку – Нед і Мері Джейн Вотсон намагалися розпитати альтернативного Людину-павука (його зіграв Ендрю Гарфілд), як повернути додому їхнього Пітера Паркера у виконанні Тома Холланда.

Жінка розрядила атмосферу простим проханням – прибрати павутиння зі стелі, до якого сама дотягнутися не могла.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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