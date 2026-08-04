Травести-дива Монро неожиданно сменила профессию: кем она теперь работает

Украинская блогерша и телеведущая Невгамовна Монро стала психологом и уже год консультирует людей после получения образования.

Звезда социальных сетей, которая ранее в интервью Фокусу объяснила, могут ли ее мобилизовать в соответствии с законом, рассказала ТСН о своей новой профессии.

Травести-дива Монро стала психологом

"Кстати, это будет мое первое интервью именно в качестве психолога. И я волнуюсь, но хочу напомнить, что психологом я являюсь в кабинете за деньги, а в первую очередь я здесь человек — со своим опытом, со своими травмами", — сказала Монро.

В психологию в целом она пришла еще в 2019 году. А в прошлом году окончила учебное заведение по специальности "клиническая психология".

"Когда в 23 году я выбирала вуз, куда поступать, это был очень сложный период. Я вспомнила, что у меня есть подруга, она психолог. Я нашла нашу переписку, и в 2019 году я спрашивала ее, где я могу получить именно базовое образование. До этого я ведь работала с людьми, я работала на сцене, потом спускалась с этой сцены и шла к людям. Как-то так сложились обстоятельства, мое желание и мои потребности. Я почувствовала, что хочу профессионально изучать психологию", — призналась Неугомонная Монро.

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Неугомонная Монро Фото: Instagram

Любит свою работу

В 2023 году она поступила в киевское учебное заведение, а в 2025 году его окончила.

"Это было где-то тогда, когда я сдала государственный экзамен. А впереди предстояла защита диплома. Я ехала на маршрутке в Бучу к своей подруге. Я думаю: чего же я жду? Возьму первых клиентов. Я написала в сторис, что возьму троих клиентов за донат от 500 гривен", — вспомнила блогерша.

Впрочем, после первой консультации ей пришлось "прийти в себя".

Несмотря на это, Монро уже год консультирует людей. Некоторые остались с ней с той самой первой консультации.

"Мне это очень нравится. Я люблю свою работу, а работа любит меня", — говорит звездная психологиня.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Неугомонная Монро неожиданно появилась в киевском трамвае и подняла вопрос о повышении цен на общественный транспорт в столице.

Травести-дива вмешалась в конфликт Натальи Холоденко с Барскими и Бадоевым.

Кроме того, блогерша и телеведущая прокомментировала интервью комика и ветерана войны Виктора Розового.