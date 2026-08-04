Травесті-діва Монро несподівано змінила професію: ким тепер працює
Українська блогерка та телеведуча Невгамовна Монро стала психологинею та вже рік консультує людей після здобуття освіти.
Зірка соцмереж, яка раніше пояснила в інтерв'ю Фокусу, чи можуть її мобілізувати за законом, розповіла для ТСН про свою нову професію.
Травесті-діва Монро стала психологинею
"До речі, це буде моє перше інтервʼю саме в якості психологині. І я хвилююся, але хочу нагадати, що психологиня я в кабінеті за гроші, а в першу чергу я тут людина — зі своїм досвідом, зі своїми травмами", — сказала Монро.
У психологію загалом вона прийшла ще у 2019 році. А минулого року закінчила навчальний заклад за спеціальністю "клінічна психологія".
"Коли я в 23 році обирала заклад, куди вступати, це був дуже складний період. Я згадала. що в мене є приятелька, вона психологиня. Я знайшла наше листування, і в 2019 році я її питала, де я можу навчитися саме базі. До цього я ж працювала з людьми, я працювала на сцені, потім я спускалася з цієї сцени, йшла до людей. Якось так склалися зірки, моє бажання і мої потреби. Я відчула, що я хочу професійно навчатися психології", — зізналася Невгамовна Монро.
Любить свою роботу
У 2023 році вона вступила в київський навчальний заклад, а у 2025 закінчила його.
"Десь вже, коли я здала державний іспит. І попереду був захист диплому. Я їхала на маршрутці в Бучу до своєї подруги. Я думаю: чого я чекаю. Візьму перших клієнтів. Я написала в сторіс, що візьму трьох клієнтів за донат від 500 гривень", — пригадала блогерка.
Втім, після першої консультації їй довелося себе "стабілізувати".
Попри це, уже рік Монро консультує людей. Деякі залишилися з нею з тієї першої консультації.
"Мені дуже подобається. Я люблю роботу, а робота любить мене", — каже зіркова психологиня.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Невгамовна Монро несподівано показалася в київському трамваї та порушила питання підняття цін на громадський транспорт у столиці.
- Травесті-діва втрутилася в конфлікт Наталії Холоденко з Барських та Бадоєвим.
Крім того, блогерка та телеведуча прокоментувала інтервʼю коміка та ветерана війни Віктора Розового.