Пономарев после слухов о новом романе заинтриговал заявлением (фото)

52-летний украинский певец и композитор Александр Пономарев заинтриговал поклонников загадочным заявлением о новом этапе в жизни.

5 августа в своих социальных сетях народный артист лаконично написал: "Я начинаю с чистого листа", чем вызвал волну догадок.

Александр Пономарев сделал заявление

Поклонники знаменитости начали гадать, речь ли идет о новой песне, альбоме, книге или же о переменах в личной жизни.

Сам Александр пока не раскрывает подробностей. А недавно певец признался, что начал "новую историю" и готовится к важному этапу, о котором обещает рассказать в ближайшее время.

Александр Пономарев сделал заявление Фото: Instagram

Личное Пономарева

Народный артист Украины дважды был женат. Первой женой Александра стала продюсер Елена Мозговая, которая родила от него дочь Евгению. Также музыкант усыновил её старшую дочь — Зою.

Во второй раз Пономарев женился на Виктории Мартынюк, которая родила от него сына Александра.

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Александр Пономарев Фото: https://www.instagram.com/ponomaryovoleksandr

Недавно Александр раскрыл, что уже несколько лет находится в отношениях, но не хочет показывать свою возлюбленную. Ходили слухи, что это концертный директор певца София, которая младше его на 17 лет.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Александр Пономарев впервые появился в компании своей новой возлюбленной — концертного директора Софии.

Украинская продюсерша Елена Мозговая честно рассказала, что её брак с Пономаревым распался из-за физического насилия, а она долгое время не могла говорить об этом публично.

Ранее Фокус писал о том, как Пономарев отреагировал на каминг-аут своей дочери Зои.