Пономарев после слухов о новом романе заинтриговал заявлением (фото)
52-летний украинский певец и композитор Александр Пономарев заинтриговал поклонников загадочным заявлением о новом этапе в жизни.
5 августа в своих социальных сетях народный артист лаконично написал: "Я начинаю с чистого листа", чем вызвал волну догадок.
Александр Пономарев сделал заявление
Поклонники знаменитости начали гадать, речь ли идет о новой песне, альбоме, книге или же о переменах в личной жизни.
Сам Александр пока не раскрывает подробностей. А недавно певец признался, что начал "новую историю" и готовится к важному этапу, о котором обещает рассказать в ближайшее время.
Личное Пономарева
Народный артист Украины дважды был женат. Первой женой Александра стала продюсер Елена Мозговая, которая родила от него дочь Евгению. Также музыкант усыновил её старшую дочь — Зою.
Во второй раз Пономарев женился на Виктории Мартынюк, которая родила от него сына Александра.
Недавно Александр раскрыл, что уже несколько лет находится в отношениях, но не хочет показывать свою возлюбленную. Ходили слухи, что это концертный директор певца София, которая младше его на 17 лет.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Александр Пономарев впервые появился в компании своей новой возлюбленной — концертного директора Софии.
- Украинская продюсерша Елена Мозговая честно рассказала, что её брак с Пономаревым распался из-за физического насилия, а она долгое время не могла говорить об этом публично.
Ранее Фокус писал о том, как Пономарев отреагировал на каминг-аут своей дочери Зои.