Пономарьов після чуток про новий роман заінтригував заявою (фото)

52-річний український співак та композитор Олександр Пономарьов заінтригував прихильників загадковою заявою про новий етап у житті.

У своїх соцмережах 5 серпня народний артист лаконічно написав: "Я починаю з чистого листа", чим спровокував хвилю припущень.

Олександр Пономарьов зробив заяву

Шанувальники знаменитості почали міркувати, чи йдеться про нову пісню, чи про альбом, книгу або ж взагалі зміни в особистому житті.

Сам Олександр наразі не розкриває подробиць. А нещодавно співак зізнався, що розпочав "нову історію" й готується до важливого етапу, про який обіцяє розповісти найближчим часом.

Олександр Пономарьов зробив заяву Фото: Instagram

Особисте Пономарьова

Народний артист України двічі був одружений. Першою дружиною Олександра стала продюсерка Олена Мозгова, яка народила від нього доньку Євгенію. Також музикант удочерив її старшу дитину – Зою.

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Вдруге Пономарьов одружився з Вікторією Мартинюк, яка народила від нього сина Олександра.

Олександр Пономарьов Фото: https://www.instagram.com/ponomaryovoleksandr

Нещодавно Олександр розкрив карти, що декілька років перебуває у стосунках, але не хоче показувати кохану. Ходили чутки, що це концертна директорка співака Софія, яка молодша за нього на 17 років.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Олександр Пономарьов уперше показався в компанії своєї нової коханої — концертної директорки Софії.

Українська продюсерка Олена Мозгова чесно розповіла, що її шлюб з Пономарьовим закінчився через фізичне насилля, а вона довгий час про це не могла говорити публічно.

Раніше Фокус писав, як Пономарьов відреагував на камінг-аут доньки Зої.