Пономарьов після чуток про новий роман заінтригував заявою (фото)
52-річний український співак та композитор Олександр Пономарьов заінтригував прихильників загадковою заявою про новий етап у житті.
У своїх соцмережах 5 серпня народний артист лаконічно написав: "Я починаю з чистого листа", чим спровокував хвилю припущень.
Олександр Пономарьов зробив заяву
Шанувальники знаменитості почали міркувати, чи йдеться про нову пісню, чи про альбом, книгу або ж взагалі зміни в особистому житті.
Сам Олександр наразі не розкриває подробиць. А нещодавно співак зізнався, що розпочав "нову історію" й готується до важливого етапу, про який обіцяє розповісти найближчим часом.
Особисте Пономарьова
Народний артист України двічі був одружений. Першою дружиною Олександра стала продюсерка Олена Мозгова, яка народила від нього доньку Євгенію. Також музикант удочерив її старшу дитину – Зою.
Вдруге Пономарьов одружився з Вікторією Мартинюк, яка народила від нього сина Олександра.
Нещодавно Олександр розкрив карти, що декілька років перебуває у стосунках, але не хоче показувати кохану. Ходили чутки, що це концертна директорка співака Софія, яка молодша за нього на 17 років.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Олександр Пономарьов уперше показався в компанії своєї нової коханої — концертної директорки Софії.
- Українська продюсерка Олена Мозгова чесно розповіла, що її шлюб з Пономарьовим закінчився через фізичне насилля, а вона довгий час про це не могла говорити публічно.
Раніше Фокус писав, як Пономарьов відреагував на камінг-аут доньки Зої.