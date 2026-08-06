47-летняя Гайтана выставила милое фото со своей единственной дочерью: где они сейчас

Певица, которая уже давно живет за границей, растрогала подписчиков свежим снимком с 8-летней дочерью Сапфир-Николь. Артистка нечасто делится такими личными снимками, поэтому фото мгновенно разлетелось по сети — фанаты в один голос говорят, что дочь — вылитая мама.

На снимке, который 47-летняя Гайтана опубликовала в своём Instagram, она и Сапфир-Николь стоят на берегу моря и складывают руки в форме сердечка.

Певица, которая, несмотря на возраст, выглядит так, будто время над ней не властно, красуется в белом топе и стильных солнцезащитных очках. Дочь ей ни в чем не уступает: белая футболка, кепка — маленькая копия мамы.

Гайтана с дочерью Сапфир-Николь Фото: Instagram

Подпись к фотографии Гайтана была краткой, но многозначительной: "Давайте ценить моменты, когда мы можем быть рядом с теми, ради кого бьётся сердце".

Дочь Гайтаны

Сапфир-Николь — единственный ребенок певицы и ее мужа, продюсера Алекса Смарта. Девочка появилась на свет в 2017 году, и с тех пор Гайтана редко, но удачно демонстрирует подрастающую дочь публике.

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Гайтана с семьей на отдыхе Фото: Instagram

По словам артистки, талант у Сапфир-Николь буквально в крови: девочка любит петь, танцевать и рисовать, так что яблоко от яблони недалеко упало. Гайтана даже посвятила дочери одну из своих песен — это лучшее доказательство того, насколько для неё важна семья.

Жизнь за границей

В настоящее время Гайтана вместе с мужем и дочерью продолжает жить за пределами Украины. Когда именно семья планирует вернуться, певица пока держит в секрете и публично эту тему не комментирует.

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