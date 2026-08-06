47-річна Гайтана виставила миле фото з єдиною донькою: де вони зараз
Співачка, яка вже тривалий час мешкає за кордоном, розчулила підписників свіжим кадром із 8-річною донькою Сапфір-Ніколь. Артистка нечасто ділиться такими особистими світлинами, тож фото миттєво розлетілося мережею – фанати в один голос кажуть, що донька викапана мама.
На знімку, який 47-річна Гайтана виклала у своєму Instagram, вона та Сапфір-Ніколь стоять на березі моря й складають руки у формі сердечка.
Співачка, яка попри роки виглядає так, ніби час над нею не владний, красується у білому топі та стильних сонцезахисних окулярах. Донька їй не поступається: біла футболка, кепка – маленька копія мами.
Підпис до фото Гайтана залишила короткий, але промовистий: "Бережімо моменти, коли можемо бути поруч із тими, заради кого б’ється серце".
Донька Гайтани
Сапфір-Ніколь – єдина дитина співачки та її чоловіка, продюсера Алекса Смарта. Дівчинка з'явилася на світ у 2017 році, і відтоді Гайтана рідко, але влучно показує підростаючу доньку публіці.
За словами артистки, талант у Сапфір-Ніколь буквально в крові: дівчинка любить співати, танцювати й малювати, тож яблучко від яблуньки недалеко впало. Гайтана навіть присвятила доньці одну зі своїх пісень – це найкращий доказ того, наскільки для неї важлива родина.
Життя за кордоном
Наразі Гайтана з чоловіком і донькою продовжує жити поза межами України. Коли саме родина планує повернутися, співачка поки тримає в секреті й публічно цю тему не коментує.
Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що:
- Гайтана, яка нині мешкає у Швейцарії, вже ділилася кадром, на якому помітно, як підросла її донька Сапфір-Ніколь.
- Артистка також розповідала, що її дочка не буде вивчати українську мову.
А ще раніше зіркова мама зворушила підписників, оприлюднивши архівний знімок із Криму.