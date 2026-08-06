47-річна Гайтана виставила миле фото з єдиною донькою: де вони зараз

Співачка, яка вже тривалий час мешкає за кордоном, розчулила підписників свіжим кадром із 8-річною донькою Сапфір-Ніколь. Артистка нечасто ділиться такими особистими світлинами, тож фото миттєво розлетілося мережею – фанати в один голос кажуть, що донька викапана мама.

На знімку, який 47-річна Гайтана виклала у своєму Instagram, вона та Сапфір-Ніколь стоять на березі моря й складають руки у формі сердечка.

Співачка, яка попри роки виглядає так, ніби час над нею не владний, красується у білому топі та стильних сонцезахисних окулярах. Донька їй не поступається: біла футболка, кепка – маленька копія мами.

Гайтана з донькою Сапфір-Ніколь Фото: Instagram

Підпис до фото Гайтана залишила короткий, але промовистий: "Бережімо моменти, коли можемо бути поруч із тими, заради кого б’ється серце".

Донька Гайтани

Сапфір-Ніколь – єдина дитина співачки та її чоловіка, продюсера Алекса Смарта. Дівчинка з'явилася на світ у 2017 році, і відтоді Гайтана рідко, але влучно показує підростаючу доньку публіці.

Відео дня

Гайтана з родиною на відпочинку Фото: Instagram

За словами артистки, талант у Сапфір-Ніколь буквально в крові: дівчинка любить співати, танцювати й малювати, тож яблучко від яблуньки недалеко впало. Гайтана навіть присвятила доньці одну зі своїх пісень – це найкращий доказ того, наскільки для неї важлива родина.

Життя за кордоном

Наразі Гайтана з чоловіком і донькою продовжує жити поза межами України. Коли саме родина планує повернутися, співачка поки тримає в секреті й публічно цю тему не коментує.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що:

А ще раніше зіркова мама зворушила підписників, оприлюднивши архівний знімок із Криму.