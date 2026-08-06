Брэд Питт посягнул на частную жизнь Анджелины Джоли: о чем идет речь

Конфликт между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли после развода набирает обороты, ведь звезда фильма "Троя" требует от бывшей супруги раскрыть свои доходы и гонорары, что очень не понравилось актрисе.

Звезды до сих пор ведут судебную тяжбу из-за французской винодельни-поместья Château Miraval. Представители актера обратились в суд с новым ходатайством, настаивая на том, чтобы Энджи предоставила финансовые документы за 2017–2019 годы. Эти данные якобы имеют значение для рассмотрения их дела. Но Джоли отказывается раскрывать информацию о своих доходах за этот период. Об этом пишет USA Today.

Новые требования Брэда Питта к Джоли

Адвокаты актёра заявляют, что причиной такого требования стали заявления Анджелины о том, что после развода она стремилась обрести финансовую независимость от Питта и лишилась части возможностей для заработка.

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"Если Анджелина Джоли утверждает, что подвергалась финансовому давлению и была вынуждена бороться за экономическую независимость, её доходы за 2017–2019 годы имеют важное значение для этого дела", — говорится в заявлении представителей Питта.

Впрочем, команда Джоли категорически не согласна с новыми требованиями. Они подчеркивают, что актриса уже предоставила финансовые документы за 2020 и 2021 годы, а требование предоставить налоговые декларации за предыдущие годы нарушает её право на неприкосновенность частной жизни.

Анджелина Джоли и Брэд Питт Фото: Wireimage

Питт и Джоли: громкий развод

Актёрская пара фактически рассталась ещё в 2019 году, однако в течение многих лет после этого продолжались судебные разбирательства по поводу опеки над детьми и совместного бизнеса, а именно поместья-винодельни во Франции.

"Это лишь одна из этапов длительного процесса, начавшегося восемь лет назад. Честно говоря, Анджелина измотана, но она испытывает облегчение от того, что эта часть закончилась", — сказал однажды её адвокат Джеймс Саймон.

У бывших супругов шестеро детей: Меддокс, Пакс, Захара, Шейло и близнецы Нокс и Вивьен. Последние трое — биологические дети звезд.

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Кроме того, 17-летний сын бывших супругов изменился до неузнаваемости.