Бред Пітт зазіхнув на приватність Анджеліни Джолі: про що мова

Конфлікт після розлучення між Бредом Піттом та Анджеліною Джолі набирає нових обертів, адже зірка "Трої" вимагає від колишньої розкрити свої доходи та гонорари, що дуже не сподобалося акторці.

Зірки досі судяться через французьку виноробню-маєток Château Miraval. Представники актора звернулися до суду з новим клопотанням, наполягаючи, щоб Енджі надала фінансові документи за 2017–2019 роки. Ці дані начебто мають значення для розгляду їхньої справи. Але Джолі відмовляється відкривати інформацію про свої прибутки за цей період. Про це пише USA Today.

Нові вимоги Бреда Пітта до Джолі

Адвокати актора кажуть, що причиною такої вимоги стали заяви Анджеліни про те, що після розлучення вона прагнула стати фінансово незалежною від Пітта та втратила частину можливостей для заробітку.

"Якщо Анджеліна Джолі стверджує, що зазнала фінансового тиску та була змушена виборювати економічну незалежність, її доходи за 2017–2019 роки є важливими для цієї справи", — йдеться в заяві представників Пітта.

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Втім, команда Джолі категорично не погоджується з новими вимогами. Вони наголошують, що акторка вже передала фінансові документи за 2020 та 2021 роки, а вимога надати податкові декларації за попередні роки порушує її право на приватність.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт Фото: Wireimage

Пітт та Джолі: гучне розлучення

Акторська пара фактично розлучилася ще у 2019 році, проте довгі роки після цього тривали судові процеси за опіку над дітьми та спільний бізнес, а саме маєток-виноробню у Франції.

"Це лише одна частина тривалого процесу, який розпочався вісім років тому. Чесно кажучи, Анджеліна виснажена, але вона відчуває полегшення, що ця частина закінчилася", — казав якось її адвокат Джеймс Саймон.

У колишніх є шестеро дітей: Меддокс, Пакс, Захара, Шайло та близнюки Нокс і Вів'єн. Останні троє — біологічні спадкоємці зірок.

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