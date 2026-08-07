"Сделала все, чтобы попасть": актриса Оксана Черкашина снялась в сериале "1670" на Netflix

В третьем сезоне популярного сатирического сериала о пане Адамчевском и его семье Черкашина сыграла казачку.

Украинская актриса Оксана Черкашина, известная по ролям в фильмах "Плохие дороги" и "Клондайк", снялась в новом сезоне польского сериала "1670", который вышел на Netflix 5 августа, сообщает "Суспильне Культура".

Оксана Черкашина получила роль казачки

Оксана Черкашина призналась, что ей очень понравились два первых сезона "1670", поэтому, когда она узнала о кастинге, решила сделать все, что в ее силах, чтобы получить на него приглашение. Netflix тогда уже несколько месяцев искал именно украинскую актрису на роль казачки.

"Коллега добавила, что, скорее всего, я не подхожу, потому что как раз тогда у меня была свежая стрижка "каре", а в условиях кастинга указывалось: длинные натуральные волосы. Но поскольку я была фанаткой этого сериала уже два предыдущих сезона, то решила сделать все, что в моих силах, чтобы получить приглашение на этот кастинг", — вспоминает актриса.

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Оксана узнала адрес электронной почты кастинг-директора проекта и написала агенту. И ей прислали сцены для проб.

"Сначала я хотела взять в театре накладные волосы или парик, но потом решила не вводить людей в заблуждение и просто сыграла сцены со своей стрижкой "каре". К счастью, это не помешало Netflix утвердить меня на историческую роль и изготовить для моей героини длинную косу", — рассказала актриса.

На Netflix вышел третий сезон сериала "1670"

Оксана Черкашина получила роль Козачки — единственной женщины в казацком лагере: "Это осознанный авторский ход, ведь "1670" постоянно играет с историческими условностями и современным взглядом на гендерные роли, не претендуя на буквальную историческую корректность".

Съемки длились неделю. А "Козачку" можно увидеть в трех сериях этого сезона.

В Instagram Оксана Черкашина опубликовала короткое видео с репетиции с саблями. Актриса вспоминает, что тренировки были интенсивными: "Хорошо, что у меня этот навык сохранился еще со времен университета, ведь у меня был классный преподаватель по фехтованию".

Помимо тренировок, проходили примерки костюмов и париков, а также — встреча с координаторами по "поцелуям".

"У меня есть сцена страстного поцелуя с героем Добромира Дымецкого, Богданом. А когда снимаешься для Netflix, даже сцены поцелуев или прикосновений требуют координации на съемочной площадке", — поделилась Оксана Черкашина.

Актрисе даже удалось воплотить в сериале своё видение образа Козачки. Черкашина вспоминает, что сцены поцелуя, а также забавную развязку отношений она и ее партнер по сцене придумали сами.

Кадр из сериала "1670"

Оксана Черкашина рассказывает, что, хотя некоторые сцены не вошли в окончательный монтаж — что, в целом, является обычной практикой при производстве фильмов и сериалов, — для нее главное — быть частью этого проекта.

"Мне очень импонирует, что авторы сериала с помощью юмора побуждают зрителя смеяться над собственными предрассудками, недостатками и стереотипами. Это пример здоровой самоиронии и способности критически взглянуть на себя. В данном случае поляки не боятся показать свои слабости, высмеять шовинизм, высокомерие или другие исторические мифы. Мне кажется, именно такой честный разговор через сатиру гораздо сильнее любых нравоучений. Особенно сегодня, когда польско-украинские отношения переживают непростой период, это напоминает, что ненависть не имеет национальности, а фанатизм в конечном итоге всегда разрушает того, кто его выбирает", — рассказала актриса.

Польский сериал "1670" — что известно

"1670" — это также год, в котором начинаются события сериала. Сатирический мокьюментари рассказывает историю шляхтича Яна Павла Адамчевского и его семьи в Речи Посполитой, которая, по словам самого шляхтича, является "величайшей страной в мире". Сериал изобилует шутками над церковью, шляхтой, стереотипами о поляках, а также над современными социальными и политическими проблемами.

Первый сезон вышел на Netflix в декабре 2023 года и стал сенсацией. Второй сезон вышел в сентябре 2025 года. В Украине сериал попадал в топ просмотров на Netflix.

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