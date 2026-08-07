Брат Анджелины Джоли сделал каминг-аут: "Я гей" (фото)

Старший родной брат американской актрисы Анджелины Джоли, 53-летний актёр Джеймс Хейвен, признался, что на самом деле является геем, хотя и был женат на женщине. Теперь они поддерживают дружеские отношения.

Свою истинную ориентацию мужчина раскрыл во время одного из прямых эфиров с бывшей женой и близкой подругой Роми Имбелли в Instagram. Женщина попросила Джеймса рассказать людям, кем он является.

Брат Анджелины Джоли — гей

"Моя реплика? Я гей", — лаконично сказал Джеймс.

После этого продолжила Роми. По словам женщины, у нее были догадки относительно ориентации актера, но она отвергала их из-за страха потерять Джеймса.

Хейвен и Роми знакомы более 20 лет. Сначала они были друзьями, а затем поженились в 2024 году. Впрочем, через год они расстались не без скандалов, что, однако, не помешало им оставаться очень близкими друг другу.

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Джеймс Хейвен и Роми Имбелли Фото: Instagram

После этого актер признался, что для него каминг-аут стал началом нового этапа жизни.

"Я, Джеймс Хейвен, начинаю новую главу своей жизни. После долгих лет излечения от детской травмы я теперь свободен жить той жизнью, которая, по моему мнению, всегда была мне суждена. Жизнью, полной надежды, мира и любви", — сказал брат Анджелины Джоли.

Джеймс Хейвен Фото: Instagram

Мужчина также вспомнил своё детство.

"Когда я был маленьким мальчиком, я был полностью увлечен диснеевскими принцессами. Я украдкой наносил глиттер на щеки, тушь на ресницы, и эти моменты были словно волшебством. Дело никогда не было в том, чтобы притворяться кем-то другим. Речь шла о том, чтобы позволить сиять той части меня, которая всегда была", — признался Джеймс.

Он призвал "выбрать любовь вместо страха".

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