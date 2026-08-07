Брат Анджеліни Джолі здійснив камінг-аут: "Я гей" (фото)

Старший рідний брат американської акторки Анджеліни Джолі, 53-річний актор Джеймс Гейвен, зізнався, що насправді є геєм, хоч і був одружений з жінкою. Тепер вони підтримують дружні стосунки.

Свою істинну орієнтацію чоловік розкрив під час одного з прямих ефірів зі своєю колишньою дружиною та близькою подругою Ромі Імбеллі в Instagram. Жінка попросила Джеймса сказати людям, ким він є.

Брат Анджеліни Джолі — гей

"Моя репліка? Я гей", — лаконічно сказав Джеймс.

Після цього продовжила Ромі. За словами жінки, вона мала здогадки щодо орієнтації актора, але відкидала їх через страх втратити Джеймса.

Гейвен та Ромі знайомі понад 20 років. Спочатку вони дружили, а потім одружилися 2024 року. Втім, через рік розлучилися з певними скандалами, що не завадило їм зараз бути дуже близькими.

Джеймс Гейвен та Ромі Імбеллі Фото: Instagram

Після цього актор зізнався, що для нього камінг-аут став початком нового етапу життя.

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"Я, Джеймс Гейвен, розпочинаю нову главу свого життя. Після довгих років зцілення від дитячої травми я тепер вільний жити тим життям, яке, на мою думку, мені завжди судилося прожити. Життям, сповненим надії, миру й любові", — сказав брат Анджеліни Джолі.

Джеймс Гейвен Фото: Instagram

Чоловік також пригадав своє дитинство.

"Коли я був маленьким хлопчиком, я був цілковити повернутий на діснеївських принцесах. Я крадькома мастив глітером щоки, наносив туш на вії, і ці моменти були немов магія. Річ ніколи не була в тім, щоби вдавати з себе когось. Це було про те, щоби дозволяти сяяти тій частині мене, яка завжди була", — зізнався Джеймс.

Він закликав "обрати любов замість страху".

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