"Зробила все, щоб потрапити": акторка Оксана Черкашина знялась у серіалі "1670" на Netflix

В третьому сезоні популярного сатиричного серіала про пана Адамчевського та його родину, Черкашина зіграла козачку.

Українська акторка Оксана Черкашина, відома за ролями у фільмах "Погані дороги" та "Клондайк", зіграла в новому сезоні польського серіалу "1670", що вийшов на Netflix 5 серпня, розповідає "Суспільне Культура".

Оксана Черкашина отримала роль Козачки

Оксана Черкашина зізналась, що їй дуже сподобались два перші сезони "1670", тому коли вона дізналась про кастинг, то вирішила зробити все, що в її силах, аби отримати на нього запрошення. Netflix тоді вже декілька місяців шукав саме українську акторку на роль Козачки.

"Колега додала, що, найімовірніше, я не підходжу, бо якраз тоді мала свіженьке каре, а в умовах кастингу зазначалося: довге натуральне волосся. Але оскільки я фанатіла від цього серіалу вже два попередні сезони, то вирішила зробити все, що в моїх силах, щоб отримати запрошення на цей кастинг", — згадує акторка.

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Оксана дізналася електронну пошту кастинг-директорки проєкту та написала агентові. І їй вислали сцени для самопроб.

"Спочатку я хотіла взяти в театрі штучне волосся чи перуку, але потім вирішила не вводити людей в оману і просто зіграла сцени зі своїм каре. На щастя, це не завадило Netflix затвердити мене на історичну роль і виготовити для моєї героїні довгу косу", — розповіла актриса.

На Netflix вийшов третій сезон серіалу "1670"

Оксана Черкашина отримала роль Козачки — єдиної жінки у козацькому таборі: "Це свідомий авторський хід, адже "1670" постійно грається з історичними умовностями й сучасним поглядом на гендерні ролі, не претендуючи на буквальну історичну коректність".

Зйомки в козацькому таборі тривали тиждень. А Козачку можна побачити в трьох серіях сезону.

В Instagram Оксана Черкашина опублікувала коротке відео з репетиції з шаблями. Акторка згадує, що тренування були інтенсивними: "Добре, що в мене ця навичка збереглась ще з університету, бо я мала класного викладача із фехтування".

Крім тренувань, були примірки костюмів та перук, а ще — зустріч з координаторами "по поцілунках".

"В мене є сцена шаленого поцілунку із героєм Доброміра Димєцкого, Богданом. А коли ти знімаєшся для Netflix, навіть сцени поцілунку чи доторків вимагають координації на майданчику", — поділилася Оксана Черкашина.

Актрисі навіть вдалось внести у серіал своє бачення Козачки. Черкашина згадує, що мізансцени поцілунку, а також кумедну розв'язку стосунків вона із партнером по сцені придумали самі.

Кадр з серіалу "1670"

Оксана Черкашина розповідає, що хоч до фінального монтажу не потрапили деякі сцени, що є загалом звичною практикою під час виробництва кіно та серіалів, для неї головне — бути частиною цього проєкту.

"Мені дуже імпонує, що автори серіалу через гумор провокують глядача сміятися з власних забобонів, вад і стереотипів. Це приклад здорової самоіронії та здатності критично подивитися на себе. В цьому випадку поляки не бояться показати власні слабкості, висміяти шовінізм, пиху чи інші історичні міфи. Мені здається, саме така чесна розмова через сатиру є набагато сильнішою за будь-які повчання. Особливо сьогодні, коли польсько-українські відносини переживають непростий період, це нагадує, що ненависть не має національності, а фанатизм завжди зрештою руйнує того, хто його обирає", — розповіла актриса.

Польській серіал "1670" – що відомо

"1670" – це також рік, в якому починаються події серіалу. Сатиричне мок'юментарі розповідає історію шляхтича пана Яна Павла Адамчевського та його родини у Речі Посполитій, яка за словами шляхтича, є "найвеличнішою країною у світі". Серіал сповнений жартами над церквою, шляхтою, стереотипами щодо поляків, сучасними соціальними та політичними проблемами.

Перший сезон вийшов на Netflix у грудні 2023 року і став сенсацією. Другий сезон вийшов у вересні 2025 року. В Україні серіал потрапляв у топ переглядів на Netflix.

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