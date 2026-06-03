Відомий український актор підробляє таксистом: "Так сумно"
Український актор театру та кіно Роман Ясіновський працює водієм у популярному сервісі таксі. Люди в захваті і від гри артиста, і від його навичок водія.
Одна з користувачок мережі показала в Threads (tatiana_dankova) скріншот з додатку, на якому можна побачити сторінку Романа. У цьому сервісі актор працює понад три роки, а поїздок з ним пройшло — 4783.
Роман Ясіновський працює в таксі
"Шанс, що твоїм водієм в таксі буде актор Роман Ясіновський — низький, але ніколи не дорівнює нулю", — написала авторка посту.
У коментарях розгорілася палка дискусія: хтось висловлював свій захват діяльністю артиста, хтось висловив сум через низькі зарплати українських акторів, а хтось казав, що це недоречно, виставляти таку інформацію без згоди людини:
- "Має повне право казати, що таксі — це для душі".
- "Обідно, що актори повинні працювати водіями в уклоні, а не заробляти достатньо в акторстві, щоб забезпечити свою родину".
- "Так сумно, що талановиті українські актори не заробляють достатньо і вимушені підробляти в таксі. Сподіваюсь, в скорішому майбутньому український кінематограф і театр зможе забезпечити акторів гідною платою".
- "Ну, і шо. Нормальний, адекватний чоловік, який заробляє кошти, щоб забезпечувати родину. А ще, він безперечно талановитий актор. Лайк!"
- "Пам’ятаю, як рано вранці приїхала з Карпат, викликала таксі і приїхав Роман. Я з донькою одразу впізнала його та посоромилася заговорити. Але тепер згадуємо, що нас із дороги зустріла зірка".
Згодом відреагував і сам зірка серіалів "Спіймати Кайдаша" і "Кохання та полумʼя".
"Ого, скільки коментарів", — лаконічно написав Ясіновський, а після цього почав дякувати за компліменти від українців.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Хорошими росіянами, на думку українського актора Романа Ясіновського, можуть вважатися лише бійці "РДК" та артист Артур Смолянінов.
- Відомий український стронгмен та народний депутат Василь Вірастюк здивував мережу новою роллю, зареєструвавшись водієм у популярному сервісі попутників BlaBlaCar.
Також Фокус писав про те, що актор розповів, як ходив на виставу Андрія Білоуса до "Молодого театру".