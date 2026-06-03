Відомий український актор підробляє таксистом: "Так сумно"

Український актор театру та кіно Роман Ясіновський працює водієм у популярному сервісі таксі. Люди в захваті і від гри артиста, і від його навичок водія.

Одна з користувачок мережі показала в Threads (tatiana_dankova) скріншот з додатку, на якому можна побачити сторінку Романа. У цьому сервісі актор працює понад три роки, а поїздок з ним пройшло — 4783.

Роман Ясіновський працює в таксі

"Шанс, що твоїм водієм в таксі буде актор Роман Ясіновський — низький, але ніколи не дорівнює нулю", — написала авторка посту.

У коментарях розгорілася палка дискусія: хтось висловлював свій захват діяльністю артиста, хтось висловив сум через низькі зарплати українських акторів, а хтось казав, що це недоречно, виставляти таку інформацію без згоди людини:

"Має повне право казати, що таксі — це для душі".

"Обідно, що актори повинні працювати водіями в уклоні, а не заробляти достатньо в акторстві, щоб забезпечити свою родину".

"Так сумно, що талановиті українські актори не заробляють достатньо і вимушені підробляти в таксі. Сподіваюсь, в скорішому майбутньому український кінематограф і театр зможе забезпечити акторів гідною платою".

"Ну, і шо. Нормальний, адекватний чоловік, який заробляє кошти, щоб забезпечувати родину. А ще, він безперечно талановитий актор. Лайк!"

"Пам’ятаю, як рано вранці приїхала з Карпат, викликала таксі і приїхав Роман. Я з донькою одразу впізнала його та посоромилася заговорити. Але тепер згадуємо, що нас із дороги зустріла зірка".

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Роман Ясіновський працює в таксі Фото: Threads

Згодом відреагував і сам зірка серіалів "Спіймати Кайдаша" і "Кохання та полумʼя".

"Ого, скільки коментарів", — лаконічно написав Ясіновський, а після цього почав дякувати за компліменти від українців.

Реакція Романа Фото: Threads

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Хорошими росіянами, на думку українського актора Романа Ясіновського, можуть вважатися лише бійці "РДК" та артист Артур Смолянінов.

Відомий український стронгмен та народний депутат Василь Вірастюк здивував мережу новою роллю, зареєструвавшись водієм у популярному сервісі попутників BlaBlaCar.

Також Фокус писав про те, що актор розповів, як ходив на виставу Андрія Білоуса до "Молодого театру".