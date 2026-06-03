Известный украинский актер подрабатывает таксистом: "Так грустно"

Украинский актер театра и кино Роман Ясиновский работает водителем в популярном сервисе такси. Люди в восторге и от игры артиста, и от его навыков водителя.

Одна из пользовательниц сети показала в Threads (tatiana_dankova) скриншот из приложения, на котором можно увидеть страницу Романа. В этом сервисе актер работает более трех лет, а поездок с ним прошло — 4783.

Роман Ясиновский работает в такси

"Шанс, что твоим водителем в такси будет актер Роман Ясиновский — низкий, но никогда не равен нулю", — написала автор поста.

В комментариях разгорелась жаркая дискуссия: кто-то выражал свой восторг деятельностью артиста, кто-то выразил печаль из-за низких зарплат украинских актеров, а кто-то говорил, что это неуместно, выставлять такую информацию без согласия человека:

"Имеет полное право говорить, что такси — это для души".

"Обидно, что актеры должны работать водителями в уклоне, а не зарабатывать достаточно в актерстве, чтобы обеспечить свою семью".

"Так грустно, что талантливые украинские актеры не зарабатывают достаточно и вынуждены подрабатывать в такси. Надеюсь, в скором будущем украинский кинематограф и театр сможет обеспечить актеров достойной платой".

"Ну, и что. Нормальный, адекватный человек, который зарабатывает средства, чтобы обеспечивать семью. А еще, он бесспорно талантливый актер. Лайк!"

"Помню, как рано утром приехала из Карпат, вызвала такси и приехал Роман. Я с дочкой сразу узнала его и постеснялась заговорить. Но теперь вспоминаем, что нас с дороги встретила звезда".

Відео дня

Роман Ясиновский работает в такси Фото: Threads

Впоследствии отреагировал и сам звезда сериалов "Поймать Кайдаша" и "Любовь и пламя".

"Ого, сколько комментариев", — лаконично написал Ясиновский, а после этого начал благодарить за комплименты от украинцев.

Реакция Романа Фото: Threads

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Хорошими русскими, по мнению украинского актера Романа Ясиновского, могут считаться только бойцы "РДК" и артист Артур Смолянинов.

Известный украинский стронгмен и народный депутат Василий Вирастюк удивил сеть новой ролью, зарегистрировавшись водителем в популярном сервисе попутчиков BlaBlaCar.

Также Фокус писал о том, что актер рассказал, как ходил на спектакль Андрея Билоуса в "Молодой театр".