60 маникюров за 24 часа: мастер из Киева установила мировой рекорд (видео)

Алена Кошур установила мировой рекорд. Это уже второй раз, когда она становится рекордсменкой.

Владелица салона красоты делала маникюр в течение 24 часов практически без перерыва и установила рекорд, зафиксированный представителями Реестра рекордов Украины. Трансляция велась прямо с места события.

В соцсетях клиентки хвастались сделанным маникюром, там же можно было увидеть, что Алена Кошур использовала разные цвета и работала с ногтями различной сложности.

Алена Кошур установила уже второй рекорд Фото: Скриншот Рекорд в сфере красоты Фото: Скриншот

Это уже второй рекорд Алены Кошур. В прошлом году она также получила награду, выполнив 27 маникюров за 12 часов.

Тогда мастерица говорила, что это было "невероятно сложно и эмоционально".

В 2024 году мастер маникюра из Украины Оксана Тихонова установила рекорд по скорости выполнения маникюра с использованием гель-лака. На это у нее уходит менее 10 минут.

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