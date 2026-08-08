60 маникюров за 24 часа: мастер из Киева установила мировой рекорд (видео)
Алена Кошур установила мировой рекорд. Это уже второй раз, когда она становится рекордсменкой.
Владелица салона красоты делала маникюр в течение 24 часов практически без перерыва и установила рекорд, зафиксированный представителями Реестра рекордов Украины. Трансляция велась прямо с места события.
В соцсетях клиентки хвастались сделанным маникюром, там же можно было увидеть, что Алена Кошур использовала разные цвета и работала с ногтями различной сложности.
Это уже второй рекорд Алены Кошур. В прошлом году она также получила награду, выполнив 27 маникюров за 12 часов.
Тогда мастерица говорила, что это было "невероятно сложно и эмоционально".
В 2024 году мастер маникюра из Украины Оксана Тихонова установила рекорд по скорости выполнения маникюра с использованием гель-лака. На это у нее уходит менее 10 минут.
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