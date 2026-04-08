5 трендов маникюра лета 2026: что в моде, а что — нет (фото)
Лето 2026 года в бьюти-сфере обещает быть ярким и смелым. Пастельные оттенки постепенно уходят в прошлое, уступая место насыщенным цветам и эффектным текстурам.
С наступлением весны самое время планировать летние образы, и маникюр здесь не исключение. Новый сезон предлагает широкий выбор трендов — от глубоких оттенков синего до фруктовых цветов и футуристических покрытий, пишет Glamour.
Актуальные цвета маникюра 2026 года
Одним из главных трендов станет океанический синий, который заменяет популярный весной васильковый. Если раньше доминировали нежные пастели, то теперь в центре внимания — глубокие, насыщенные цвета. Блестящие или полупрозрачные покрытия создают эффект волн, мерцающих под солнцем.
Еще одна неожиданная тенденция — так называемые "Diet Coke" nails. Темные оттенки коричневого и черного с эффектом cat-eye и декором в виде капель воды имитируют вид холодного напитка. Такой маникюр уже набирает популярность в соцсетях.
В тренде также сочетание двух техник — cat-eye и chrome. Если раньше эти эффекты использовали по отдельности, то теперь их комбинируют. В результате получается переливающийся маникюр с металлическим блеском, который меняет оттенок в зависимости от движения.
Розовые оттенки остаются актуальными, но трансформируются. Вместо нежного пудрово-розового в моду входят малиновые цвета — от ярких до более глубоких ягодных тонов, добавляющих образу насыщенности.
Желтая палитра также претерпевает изменения. Прошлогодний мягкий цвет сливочного масла уступает место более яркому лимонному оттенку. Он выглядит свежо, энергично и идеально соответствует летнему настроению.
В целом сезон делает ставку на яркость, контраст и эксперименты. В тренде — привлекающие внимание цвета и покрытия, которые играют на свету, создавая эффект движения и глубины.
Напомним, ранее Фокус писал:
- Новым трендом маникюра в 2026 году становится "оленьий принт" — мягкий узор из карамельно-кремовых оттенков и характерных пятнышек.
- Лучшие семь цветов для маникюра в 2026 году.
Кроме того, специалисты назвали самые актуальные дизайны для ногтей.