5 трендов маникюра лета 2026: что в моде, а что — нет (фото)

Лето 2026 года в бьюти-сфере обещает быть ярким и смелым. Пастельные оттенки постепенно уходят в прошлое, уступая место насыщенным цветам и эффектным текстурам.

С наступлением весны самое время планировать летние образы, и маникюр здесь не исключение. Новый сезон предлагает широкий выбор трендов — от глубоких оттенков синего до фруктовых цветов и футуристических покрытий, пишет Glamour.

Актуальные цвета маникюра 2026 года

Одним из главных трендов станет океанический синий, который заменяет популярный весной васильковый. Если раньше доминировали нежные пастели, то теперь в центре внимания — глубокие, насыщенные цвета. Блестящие или полупрозрачные покрытия создают эффект волн, мерцающих под солнцем.

Океанический синий маникюр Фото: Instagram

Еще одна неожиданная тенденция — так называемые "Diet Coke" nails. Темные оттенки коричневого и черного с эффектом cat-eye и декором в виде капель воды имитируют вид холодного напитка. Такой маникюр уже набирает популярность в соцсетях.

"Диетическая кола" ногти Фото: Instagram

В тренде также сочетание двух техник — cat-eye и chrome. Если раньше эти эффекты использовали по отдельности, то теперь их комбинируют. В результате получается переливающийся маникюр с металлическим блеском, который меняет оттенок в зависимости от движения.

Кошачий глаз и хром Фото: Instagram

Розовые оттенки остаются актуальными, но трансформируются. Вместо нежного пудрово-розового в моду входят малиновые цвета — от ярких до более глубоких ягодных тонов, добавляющих образу насыщенности.

Малиновый маникюр Фото: Instagram

Желтая палитра также претерпевает изменения. Прошлогодний мягкий цвет сливочного масла уступает место более яркому лимонному оттенку. Он выглядит свежо, энергично и идеально соответствует летнему настроению.

Лимонник маникюр Фото: Instagram

В целом сезон делает ставку на яркость, контраст и эксперименты. В тренде — привлекающие внимание цвета и покрытия, которые играют на свету, создавая эффект движения и глубины.

