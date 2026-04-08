5 трендів манікюру літа 2026: що в моді, а що — ні (фото)

Літо 2026 року у б’юті-сфері обіцяє бути яскравим і сміливим. Пастельні відтінки поступово відходять у минуле, поступаючись насиченим кольорам і ефектним текстурам.

З настанням весни саме час планувати літні образи, і манікюр тут не виняток. Новий сезон пропонує широкий вибір трендів — від глибоких відтінків синього до фруктових кольорів і футуристичних покриттів, пише Glamour.

Актуальні кольори манікюру 2026

Одним із головних трендів стане океанічний синій, який замінює популярний навесні волошковий. Якщо раніше домінували ніжні пастелі, то тепер у центрі уваги — глибокі, насичені кольори. Блискучі або напівпрозорі покриття створюють ефект хвиль, що мерехтять під сонцем.

Океанічний синій манікюр Фото: Instagram

Ще одна неочікувана тенденція — так звані "Diet Coke" nails. Темні відтінки коричневого та чорного з ефектом cat-eye і декором у вигляді крапель води імітують вигляд холодного напою. Такий манікюр уже набирає популярності у соцмережах.

Відео дня

"Diet Coke" nails Фото: Instagram

У тренді також поєднання двох технік — cat-eye і chrome. Якщо раніше ці ефекти використовували окремо, то тепер їх комбінують. У результаті з’являється переливчастий манікюр із металевим блиском, який змінює відтінок залежно від руху.

Cat-eye і chrome Фото: Instagram

Рожеві відтінки залишаються актуальними, але трансформуються. Замість ніжного пудрово-рожевого у моду входять малинові кольори — від яскравих до більш глибоких ягідних тонів, що додають образу насиченості.

Малиновий манікюр Фото: Instagram

Жовта палітра також зазнає змін. Торішній м’який колір вершкого масла поступається місцем більш яскравому лимонному відтінку. Він виглядає свіжо, енергійно і ідеально відповідає літньому настрою.

Лимонник манікюр Фото: Instagram

Загалом сезон робить ставку на яскравість, контраст і експерименти. У тренді — кольори, що привертають увагу, і покриття, які грають на світлі, створюючи ефект руху та глибини.

