5 трендів манікюру літа 2026: що в моді, а що — ні (фото)
Літо 2026 року у б’юті-сфері обіцяє бути яскравим і сміливим. Пастельні відтінки поступово відходять у минуле, поступаючись насиченим кольорам і ефектним текстурам.
З настанням весни саме час планувати літні образи, і манікюр тут не виняток. Новий сезон пропонує широкий вибір трендів — від глибоких відтінків синього до фруктових кольорів і футуристичних покриттів, пише Glamour.
Актуальні кольори манікюру 2026
Одним із головних трендів стане океанічний синій, який замінює популярний навесні волошковий. Якщо раніше домінували ніжні пастелі, то тепер у центрі уваги — глибокі, насичені кольори. Блискучі або напівпрозорі покриття створюють ефект хвиль, що мерехтять під сонцем.
Ще одна неочікувана тенденція — так звані "Diet Coke" nails. Темні відтінки коричневого та чорного з ефектом cat-eye і декором у вигляді крапель води імітують вигляд холодного напою. Такий манікюр уже набирає популярності у соцмережах.
У тренді також поєднання двох технік — cat-eye і chrome. Якщо раніше ці ефекти використовували окремо, то тепер їх комбінують. У результаті з’являється переливчастий манікюр із металевим блиском, який змінює відтінок залежно від руху.
Рожеві відтінки залишаються актуальними, але трансформуються. Замість ніжного пудрово-рожевого у моду входять малинові кольори — від яскравих до більш глибоких ягідних тонів, що додають образу насиченості.
Жовта палітра також зазнає змін. Торішній м’який колір вершкого масла поступається місцем більш яскравому лимонному відтінку. Він виглядає свіжо, енергійно і ідеально відповідає літньому настрою.
Загалом сезон робить ставку на яскравість, контраст і експерименти. У тренді — кольори, що привертають увагу, і покриття, які грають на світлі, створюючи ефект руху та глибини.
Нагадаємо, раніше Фокус писав:
- Новим трендом манікюру у 2026 році стає "оленячий принт" — м’який візерунок із карамельно-кремових відтінків і характерних цяток.
- Найкращі сім кольорів для манікюру у 2026 році.
Крім того, фахівці назвали найактуальніші дизайни для нігтів.