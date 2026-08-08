60 маникюрів за 24 години: майстриня з Києва встановила світовий рекорд (відео)
Альона Кошур встановила світовий рекорд. Це вже вдруге вона стає рекордсменкою.
Власниця салону краси робила манікюр протягом 24 годин майже без перерви, і встановила рекорд, зафіксований представниками Реєстру рекордів України. Трансляція велась прямо з місця події.
В соцмережах клієнтки хвалились зробленим манікюром, тоже можна було побачити, що Альона Кошур використовувала різні кольори та працювала із нігтями різної складності.
Це вже другий рекорд Альони Кошур. Минулого року вона також отримала відзнаку, коли зробила 27 манікюрів за 12 годин.
Тоді майстриня казала, що це було "неймовірно складно та емоційно".
В 2024 році майстриня манікюру з України Оксана Тіхонова встановила рекорд із швидкості виконання манікюру з використанням гель-лаку. Це займає в неї менше ніж 10 хвилин.
Також ми розповідали про тренди манікюру на літо 2026 року.