60 маникюрів за 24 години: майстриня з Києва встановила світовий рекорд (відео)

Альона Кошур встановила світовий рекорд. Це вже вдруге вона стає рекордсменкою.

Власниця салону краси робила манікюр протягом 24 годин майже без перерви, і встановила рекорд, зафіксований представниками Реєстру рекордів України. Трансляція велась прямо з місця події.

В соцмережах клієнтки хвалились зробленим манікюром, тоже можна було побачити, що Альона Кошур використовувала різні кольори та працювала із нігтями різної складності.

Альона Кошур встановила вже другий рекорд Фото: Скріншот Рекорд в сфері краси Фото: Скріншот

Це вже другий рекорд Альони Кошур. Минулого року вона також отримала відзнаку, коли зробила 27 манікюрів за 12 годин.

Тоді майстриня казала, що це було "неймовірно складно та емоційно".

В 2024 році майстриня манікюру з України Оксана Тіхонова встановила рекорд із швидкості виконання манікюру з використанням гель-лаку. Це займає в неї менше ніж 10 хвилин.

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