"Меня зашили": известная украинская блогерша попала в ДТП (фото)
Украинская блогерша и участница группы Kalush Orchestra Симбочка попала в ДТП на квадроцикле.
Об этом звезда социальных сетей рассказала в своём Instagram. Сейчас женщина чувствует себя лучше, но пока остаётся в больнице.
Симбочка попала в ДТП
Блогерша перенесла операцию. А перед поездкой ей казалось, что она может разбиться, поэтому сначала она не хотела ехать.
"Попала в несерьёзное ДТП. Перелетела на квадроцикле, только что была операция, прихожу в себя после наркоза, меня зашили, кости целы, выжила — и это хорошо. Сказали, что я родилась в рубашке", — рассказала блогерша.
Впоследствии Симбочка раскрыла подробности ДТП. Она не была за рулем квадроцикла, однако взяла вину на себя.
"Нам нужно было добраться до одного места, а на машине туда не проехать. Дорога была в очень плохом состоянии, мы не справились с управлением — за рулем была не я — и наехали на большой камень. Я слышу крик и лечу вместе с этим человеком в кювет. Я упала сначала головой, на меня сверху упал человек, сейчас всё хорошо. Повезло, что перелома нет, хорошо, что я осталась жива. Я взяла вину на себя", — призналась участница группы Kalush Orchestra.
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