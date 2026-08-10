"Меня зашили": известная украинская блогерша попала в ДТП (фото)

Украинская блогерша и участница группы Kalush Orchestra Симбочка попала в ДТП на квадроцикле.

Об этом звезда социальных сетей рассказала в своём Instagram. Сейчас женщина чувствует себя лучше, но пока остаётся в больнице.

Симбочка попала в ДТП

Блогерша перенесла операцию. А перед поездкой ей казалось, что она может разбиться, поэтому сначала она не хотела ехать.

"Попала в несерьёзное ДТП. Перелетела на квадроцикле, только что была операция, прихожу в себя после наркоза, меня зашили, кости целы, выжила — и это хорошо. Сказали, что я родилась в рубашке", — рассказала блогерша.

Впоследствии Симбочка раскрыла подробности ДТП. Она не была за рулем квадроцикла, однако взяла вину на себя.

"Нам нужно было добраться до одного места, а на машине туда не проехать. Дорога была в очень плохом состоянии, мы не справились с управлением — за рулем была не я — и наехали на большой камень. Я слышу крик и лечу вместе с этим человеком в кювет. Я упала сначала головой, на меня сверху упал человек, сейчас всё хорошо. Повезло, что перелома нет, хорошо, что я осталась жива. Я взяла вину на себя", — призналась участница группы Kalush Orchestra.

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Симбочка попала в ДТП Фото: Instagram

Симбочка попала в ДТП Фото: Instagram

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