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Врезался в отбойник: украинский певец Shumei попал в ДТП в Киеве (фото)

Шум ДТП
Олег Шумей попал в ДТП | Фото: из открытых источников

Олег Шумей, выступающий под творческим псевдонимом Shumei, попал в ДТП. Авария произошла в столице из-за неблагоприятных погодных условий.

Автомобиль певца Shumei во время движения вынесло на обочину. Об этом артист сообщил в сторис своего Instagram.

"Распространяется информация о том, что я попал в ДТП с серьезными последствиями. Я и моя команда сейчас получаем много звонков и сообщений, в которых интересуются нашим самочувствием. Да, действительно, это событие действительно произошло. Во время движения автомобиля, в котором находились я и моя команда, из-за погодных условий нас снесло на обочину", – написал он.

шум
Олег Шумей о ДТП

Певец отметил, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, повреждения получило только транспортное средство.

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шум ДТП
В результате ДТП пострадал автомобиль

"Незначительные повреждения получили — наш автомобиль и дорожный отбойник", — пояснил мужчина и поблагодарил всех, кто предлагал помощь.

шум ДТП
С машины отвалился значок-логотип

Отметим, что первым об аварии с участием украинского певца Shumei сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, назвав ДТП "серьезным".

Он отметил, что на место происшествия оперативно прибыли полиция и медики. Правоохранители выясняли, что стало причиной аварии и кто находился за рулем автомобиля.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Alyona Alyona призналась, что не соблюдала дистанцию и столкнулась с автомобилем мужчины, который съезжал на второстепенную дорогу.