В'їхав у відбійник: український співак Shumei потрапив у ДТП в Києві (фото)

Олег Шумей, який виступає під творчим псевдонімом Shumei, потрапив у ДТП. Аварія сталася у столиці через несприятливі погодні умови.

Автомобіль співака Shumei під час руху знесло на узбіччя. Про це артист повідомив у stories свого Instagram.

"Поширюється інформація про те, що я потрапив у ДТП із серйозними наслідками. Я та моя команда зараз отримуємо багато дзвінків і повідомлень, у яких цікавляться станом нашого здоров’я. Так, справді, ця подія дійсно сталася. Під час руху авто, в якому перебували я та моя команда, через погодні умови знесло на узбіччя", – написав він.

Олег Шумей про ДТП

Співак зазначив, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди ніхто не постраждав, лише транспортний засіб отримав пошкодження.

Внаслідок ДТП постраждала автівка

"Незначні пошкодження отримали – наш автомобіль та дорожній відбійник", — пояснив чоловік та подякував усім, хто пропонував допомогу.

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Він машини відпав значок-логотип

Зазначимо, першим про аварію з українським співаком Shumei розповів депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, назвавши ДТП "серйозним".

Він зазначив, що на місце події оперативно прибули поліція та медики. Правоохоронці з'ясовували, що стало причиною аварії та хто був за кермом автівки.

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